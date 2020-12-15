الأوقاف: نخطط لتنظيم رحلات للمساجد والكنائس للأطفال

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الوزارة مهتمة بموضوع الحضانات باعتبار التعليم أكبر قضية يهتم بها الطفل وبناء شخصيته الحقيقية داخل المدرسة، لأنه يمكث فيها أكثر من البيت.

وتابع جمعة، في كلمته بمؤتمر إطلاق استراتيجية بناء الوعي بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "لأهمية النشء، بدأنا مع الهيئة العامة للكتاب، وأصدرنا 4 كتب كما أصدرنا مجلة الفردوس لكل الأطفال وخصصنا سلسلة اسمها رؤية للنشء".

وطالب جمعة، القنوات بأن تتواصل مع الأطفال، موضحا أنّ الوزارة تواصلت مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة والطفل، لجمع أطفال مسلمين ومسيحيين، وتنظيم رحلات تعايش لهم، من خلال زيارات للمسجد والكنيسة، ومجمع الأديان.

وأكد وزير الأوقاف أنّ الوزارة أجرت قراءة لكتب التراث وأعادت صياغتها في نحو 67 كتابا، وتابع: "للشباب لدينا قناة مرئية و2 قناة صوتية، كما تم عمل منشور (نتعايش باحترام)، ومنشور آخر عن مواقع التواصل والتغريدة والبوست بين القبول والرفض، ولما نبقى مع بعض يستطيع الإعلام القيام بدور" بحسب تعبيره.

وقبل دخول الوزير ورئيس الأعلى للإعلام، جرى توزيع كتيب الكليات الست، إعداد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الحضور والصحفيين والإعلاميين، وتوزيع منشور "نتعايش باحترام والتغريدة والبوست بين القبول والرفض".

وتتضمن المبادرة 21 موضوعا، بينها الشائعات، والأخبار الزائفة، والوطنيون، والإجراء، والمتجرئون على الفتوى، والقيم الدينية والقيم الإنسانية، والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى، والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة، والتطرف الإلكتروني، والجمعيات الدينية واختراق دور النشر.

وأوضح بيان المجلس أنّه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والإصدارات ومركز التدريب والتثقيف، ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة، بحسب بيان المجلس.