انطلاق أول رحلة للمعديات النيلية من المرسى الجديد في الأقصر

على أنغام الأغاني الوطنية وبتوزيع الزهور على الركاب، انطلقت أول رحلة للمعدية من المرسى الجديد للمعديات النيلية بجوار مستشفى الأقصر العام.

وجرت مراسم أول رحلة للمعدية من البر الشرقي للبر الغربي انطلاقا من المرسى الجديد، وسط مسيرة كبيرة من المراكب الشراعية واللانشات النيلية وبحضور المئات من أبناء الأقصر ومتطوعي مديرية الشباب والرياضة.

وشهد افتتاح مرسي المعديات الجديد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن ووسط إجراءات وتدابير وقائية.

وتربط المعديات التي ستنطلق من المرسى البر الشرقي بالبر الغربي لخدمة أهالي مدينة القرنة ومدينة الأقصر، أمام مستشفى الأقصر العام، وذلك للتخفيف عن المواطنين عناء السير لمسافات طويلة لخط سير السرفيس.

وقال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه جرى على مدار الأيام الماضية إنهاء أعمال التشطيبات النهائية لمشروع مرسى معدية الأهالي الجديد بالبر الشرقي أمام مستشفى الأقصر العام، لخدمة الأهالي وضيوف المدينة من السائحين بما يليق بالشكل الحضاري لمدينة الأقصر، مؤكداً أنه يساهم المشروع ونقل المعديات في خدمة المواطنين والسياح بالخروج من المعديات أمام خط سير السرفيس بجوار مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل بديلاً من مكانها القديم بميدان مرحباً.

وأضاف محافظ الأقصر، أن المشروع يأتي في إطار أعمال تطوير مدينة الأقصر وتطبيق الهوية البصرية للمحافظة، ورفع مستوى حركة النقل النهري بين البر الغربي والبر الشرقي، وفي إطار السعي لتخفيف العبء على المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر.

وأضاف، أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات لتطوير البنية التحتية، خاصة في القطاعين السياحي والخدمي.