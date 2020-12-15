انتصر لها الدستور.. رغم خسارة 312 مستقلة نصيب المرأة يفوق نسبة الكوتة

تنتظر مصر انعقاد برلمان 2021 الذي تعددت وتنوعت داخله الانتماءات والفئات نتيجة معركة انتخابية شرسة، خاضها المرشحون على مدار عدة أشهر، كانت فيهم المرأة منافس قوى على الرغم من انها تحظى بالكثير من الدعم المجتمعي وذلك لخسارة نحو 312 نائبة رشحن أنفسهن على النظام الفردي وفوز 6 نائبات فقط، وإنما وجدت دعما دستوريا حيث نصفها الدستور برفع نسبة الكوتة في القوائم وتحديد نصيبها من التعيينات، مما رفع نسبة فوزها على القوائم الانتخابية لتحظى بـ148 أمرا بمقاعد برلمانية وذلك كنتائج أولية في انتظار التعيينات الرئاسية التي يحدد القانون أن يكون نصفها من السيدات.

أعلى نسبة تمثيل في التاريخ رغم فوز 6 نائبات فقط على المقاعد الفردية

شهد برلمان 2015 أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، والتي بلغت نسبة 15%، ليتوفق برلمان 2020 عليه حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية التي نص عليها الدستور في عام 2019.

وشهد البرلمان منافسة من النساء حيث ترشحن للبرلمان 518 سيدة في برلمان 2020 في مقابل 308 في برلمان 2015 بنسبة ارتفاه تصل إلى 30% من أصل المرشحات، بينما بلغ عدد المرشحات في القوائم في برلمان 2020 261 فزن منهن 142 مرشحة، في وقت ترشحن فيه 320 سيدة في الفردي منهن 42 ممثلة حزبية و277 من المستقلات، خسرن منهمن 312 امرأة وفزن 6 سيدات فقط.

نسبة المرأة بحسب الدستور

وينص قانون مجلس النواب على أن يُشكل مجلس النواب من 568 عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

الشرقية تمثل أعلى نسبة فوز نسائية على المقاعد الفردية بـ3 نائبات

في الشرقية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، فوز إيمان سالم ومروة محمد هاشم بمقاعد دائرة أول الزقازيق، وفوز مي رشدي غيث بمقاعد دائرة منيا القمح.

وفي البحيرة فزن عن الدائرة الأولى "دمنهور" سناء برغش، والدائرة الثانية "كفر الدوار"، سحر بشير معتوق.

وفي الجيزة أعلن فوز النائبة نشوى الديب من الجولة الأولى بالفوز بالأغلبية المطلقة.