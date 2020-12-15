قاسم: استكمال الأوراق المطلوبة شرطا للتصالح في مخالفات البناء

باق من الزمن أسبوعين على نهاية المهلة التى أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء،

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تقبل كل طلبات التصالح بصورة البطاقة الشخصية وسداد جدية التصالح على أن يتم السماح للمواطن باستكمال الأوراق المطلوبة فيما بعد، ومسألة البت فى طلبات التصالح من اختصاص اللجان الفنية المشكلة من المختصين وأساتذة الهندسة وليس الأحياء، مضيفا لـ"الوطن" أنه على أصحاب الشأن استكمال المستندات والأوراق المطلوبة للتصالح، وإلا يعد طلب التصالح لاغيا لمن يتخلف عن استكمال الأوراق المطلوبة، موضحا أن المستندات المطلوبة تتمثل فى صفة مقدم الطلب ونسختان من الرسوم المعمارية للمبنى، وما يدل على أن المخالفة تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020، والمستند الدال على الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية وفق القانون تقوم بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف وفى حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب باستكمال المستندات، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

من جانبها، دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم فالدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى للحصول على حقوقها كاملة مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وطالبت المحافظين بضرورة التنبيه على كافة القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يومياً على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح.