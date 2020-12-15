ولد برأسين.. جراحة تعيد الطفل "مؤمن" للحياة

أعادت جراحة دقيقة الحياة للطفل "مؤمن حسيب سعد"، من إحدى قرى مركز سيدي سالم في كفر الشيخ، وذلك بعدما جرى معالجة عيب خلقي بالرأس، وذلك بمستشفى طب أطفال مصر على نفقة الدولة.

وبعد رحلة علاج ناجحة، عاد الطفل إلى أسرته بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء، بعد خضوعه لعملية الجراحية وكان عمره 44 يوماً حينها.

وأثنى حسيب سعد، والد الطفل، على متابعة محافظ الإقليم لحالة نجله بعد نقله لمستشفى طب أطفال مصر، وإجراء العملية الجراحية له، والاطمئنان على حالته، مؤكداً أن الحالة العامة للطفل مستقرة، وكان اليأس يدب في نفوسهم لأن حالة ابنه صعبة.

وقال أشرف الحب، خال الطفل، إن الأخير كان يحتاج لعملية جراحية دقيقة، عقب ولادته بحضانة مستشفى مطوبس المركزي، مشيرا إلى أن والده يعمل خفير في أحد العمارات بالإسكندرية، ولا يملك ثمن إجراء العملية الجراحية، بالإضافة إلى أن الجراحة تحتاج لتخصص دقيق، خاصة بعد أن تعددت الآراء الطبية بين ولادة الطفل برأسين منفصلين، رأس بها المخ ورأس بها المخيخ، ومنهم من قال إنه جزء من الرأس تشكل على هيئة رأس.

وأضاف "لم نكن نعلم ماذا نفعل حتى زار جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحضانة ورأى حالة الطفل، فتواصل مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي خاطب وزيرة الصحة، لعلاج الطفل على نفقة الدولة".

وأكمل "جرى نقل الطفل لمستشفى طب أطفال مصر، وأجرى العملية الجراحية الدقيقة أطباء مصريون، نشيد بجهودهم"، موجها الشكر للمحافظ ولكل المسؤولين الذين جعلهم الله سبباً في إنقاذ حياة الطفل، مشيراً إلى أن تتم متابعة الطفل أسبوعيا بالمستشفى.

فيما اطمأن المحافظ، على حالة الطفل، مشيداً بالطاقم الطبي والمسؤولين بالمستشفى، موجهاً بمتابعة حالة الطفل على مدار الأيام المقبلة.