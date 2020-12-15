مجرى صناعي لحماية أبورديس من أخطار السيول

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جار إنشاء مجرى للسيول التي تضرب مدينة أبورديس، بداية من مصب وادي بعبع وحتى خليج السويس مرورًا بالمدينة، بطول 6 كيلو مترات، وعرض 30 مترًا، ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جار إقامة عدد من المشروعات لحماية مدن خليج السويس من أخطار السيول، خاصة بعد ضربت السيول مدن رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة العام الماضي وأحدث خسائر بسبب دمار أجزاء كبيرة من الطرق والبنية التحتية بهذه المدن.

وأشار إلى أن هناك لجان من الموارد المائية ومعهد بحوث المياه ومجالس المدن لتحديث مناطق السيول، ووضع خطة تنفيذ مشروعات الحماية والتي تمثلت في إنشاء بحيرات صناعية وسدود حماية وحواجز إعاقة وهرابات.

وأعلن المحافظ أن نسبة التنفيذ بهذه المشروعات تتخطى 90٪، لافتا إلى أنه جرى استكمال الأعمال بعد توقف دام لمدة 6 أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية.

على جانب آخر، قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن تكلفة أعمال الحماية من إخطار السيول بمدن خليج السويس بلغت 675 مليون جنيه، وتتضمن أعمال حماية منطقة وادى وردان بمدينة رأس سدر، لحماية المدينة والقرى المحيطة والطريق الجديد من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه، وتتضمن إنشاء بحيرة كبيرة وحاجز بطول 2400 متر.

وتابع: جار حماية منطقة وادي غرندل برأس سدر عن طريق إنشاء 4 بحيرات وسدين لحصاد مياه السيول وتغذية الخزانات الجوفية، وحماية البنية الأساسية بالمنطقة، بتكلفة تتعدى 340 مليون جنيه.

وأضاف مدير إدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جار إنشاء عدد من المشروعات لحماية بمدينة الطور من أخطار السيول، وجرى تنفيذ 5 بحيرات وسدين بالأدوية التابعة للمدينة، بهدف حماية المنشآت من السيول، وتغذية الخزان الجوفي بالطور للاستفادة منه في التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجهة بسرعة الانتهاء من مشروعات الحماية الجاري تنفيذها بكافة مدن المحافظة، لحماية المنشآت والأرواح والاستفادة من المياه في الأغراض المختلفة.

يذكر أن وزارة الري والموارد المائية نفذت مشروعات لحماية منطقة قديرة بنويبع وتتضمن إنشاء 3 سدود وبحيرة، بتكلفة 112.5 مليون جنيه، وحماية منطقة سانت كاترين بإنشاء 3 سدود وبحيرتين، بتكلفة 44.3 مليون جنيه، وحماية منطقة الصاعدة البيضاء والسمراء بمدينة نويبع من أخطار السيول بتكلفة 8.5 مليون جنيه، وحماية مدينة دهب بإقامة 3 سدود و2 بحيرة بتكلفة 74.8 مليون جنيه.