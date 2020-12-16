رصف شوارع مدينة بلبيس ببلاط الـ"إنترلوك"

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال رصف وتجميل شارع الزعبلاوي والشوارع المتفرعة منه بالمدينه باستخدام الـ"إنترلوك"، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة ، يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم في الشوارع الضيقة.

وأكد المحافظ أهمية تطوير المناطق العشوائية، والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتذليل كافه العقبات التي تعيق استكمال أعمال الرصف والتجميل الجارية بشوارع المدينة تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أوضح المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزعبلاوى بعرض 4 أمتار وبطول 70 مترًا، بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعه منه (شارع البلغارية المتفرع من شارع البغدادي بعرض 3,5 متر وطول 30 متر، وشارع متفرع آخر من شارع الزعبلاوي بعرض 3,5 وبطول 35 متر)، مشيراً إلى وضع طبقه من السن في شارع البغدادى بعرض 3,5بطول 80متر تمهيداً لرصفه وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأضاف رئيس المركز أنه تم رفع بيارات الصرف وعمل غرف تصريف مياه الأمطار قبل البدء في أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع، حفاظاً على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.