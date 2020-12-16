التحقيق في مصرع وإصابة 14 سوريًا في حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

تباشر نيابة البحر الأحمر التحقيقات في حادث أودى بحياة 4 سوريين، وإصابة 10 أشخاص آخرين، بينهم 4 في حالة خطرة، يتلقوا العلاج في مستشفى الشلاتين المركزي، إثر حادث انقلاب سيارة بطريق «أبورماد - الشلاتين»، بالقرب من قرية الديب، جنوب المحافظة.

وأشارت التحقيقات الأولية لحادث انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر، إلى أن الضحايا والمصابين يحملون الجنسية السورية، وكانوا قادمين من السودان في هجرة غير شرعية، ويمثلون عائلتين، وتم التحفظ عليهم تحت حراسة أمنية بمستشفى الشلاتين المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي بالبحر الأحمر، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في الحال، نتيجة الحادث، و4 آخرين حالتهم الطبية خطرة، حجزوا بالعناية المركزة، لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت أمس، بلاغا بحادث انقلاب سيارة في طريق «الشلاتين - أبو رماد»، جنوب البحر الأحمر، أدى إلى وفاة 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين باصابات متفرقة، ونقل المصابين إلى مستشفي الشلاتين لتلقي العلاج، وإيداع الجثث لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بعدد منى السيارات إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وجاري عمل اللازم، فيما تم التحفظ على الجثث في ثلاجة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.