عضو «شباب الأحزاب» عن سر قوة التنسيقية: قادرون على إدارة اختلافاتنا

قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن برلمان 2015، يعتبر الأكثر تمثيلًا للشباب، كما أن النواب الشباب في هذا البرلمان، أدوا أداء أكثر من رائع، وهذا يُعطينا حافز في برلمان 2021 من أجل طرح تشريعات ذو قيمة، موضحًا أن مجلس النواب الجديد ممثل فيه المرأة بنسبة تزيد عن 25% وبينهم شابات، فضلًا عن نسبة كبيرة من الشباب من سن الـ25 وحتى الـ45، وهذا يُعد جيل الشباب وجيل الوسط السياسي من الشباب.

محمد إسماعيل: نواب برلمان 2021 يمثلون كافة الأطياف السياسية

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة «dmc»، أن تواجد الشباب بنسبة كبيرة داخل البرلمان يُعطي المجلس بعض المميزات، أولها أن البرلمان قادر على تقديم أداء أكثر مجهودًا على الجانب الخدمي للمواطنين، أو على أداء دوره التشريعي وإصدار قوانين قادرة على الوصول إلى المواطن بحياة أفضل، فهناك تطلعات كبيرة للبرلمان، كما أن النواب الشباب يمثلون الطيف السياسي.

الشباب في برلمان 2021 متحمس لبناء دولة قوية

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب المؤهلين ممثلون في مجلس النواب الجديد، «الشباب كله متحمس، عنده رؤى وبرامج وأجندة تشريعية عاوز يقدمها، الشباب قادر على استكمال ما قام به زمايلنا في 2015 وهيؤدي بشكل أفضل، الأمر الذي يساعد الدولة المصرية في إيجاد تشريعات أو بنية تشريعية تساهم في بناء اقتصاد قوي لبناء دولة قوية».

تنسيقية شباب الأحزاب تضم في طياتها 26 حزب سياسي

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب ممثله في مجلس الشيوخ بعدد 12 نائب، وفي مجلس النواب بعدد 28 نائب، كما أن فكرة التنسيقية كانت منذ عامين أي 2018، «مفيش حد يقول أول ما عملوا تنسيقية شباب الاحزاب دخلوا النواب على طول، ده حصد جهود وشغل عامين، شباب التنسيقية ممثل فيه 26 حزب، كل الطيف السياسي في مصر موجود في التنسيقية أقصى اليمن لأقصى اليسار موجود وقادرين ندير اختلافتنا دي ودي مصدر للقوة».