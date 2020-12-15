صحة القليوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة، لليوم الخامس على التوالي، بعد أن سجل 14 حالة اليوم، فيما جاء مركز طوخ في المرتبة الثانية في عدد الإصابات، مسجلاً 8 حالات، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابة على مستوى المحافظة، وهي العبور وشرق شبرا الخيمة وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 10 آلاف و455 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى مدن ومراكز القليوبية على الأرقام التالية:

بنها 3038 حالة.

شبرا الخيمة 2446 حالة.

طوخ 1226 حالة.

الخانكة 788 حالة إصابة.

شبين القناطر 757 حالة.

قليوب 715 حالة.

القناطر الخيرية 662 حالة.

كفر شكر 580 حالة.

العبور 182 حالة.

قها 61 حالة.

من جانب آخر، قامت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

بدأت نائب المحافظ جولتها بتفقد مستشفى حميات طوخ، بحضور الدكتور مجدي عبد البديع، مدير المستشفى، وأحمد وزيري، رئيس مدينة طوخ، وتلاحظ وجود الأطباء والتمريض، وأن المستشفى يعمل بكفاءة عالية، كما تبين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها، كما قد تم المرور على قسم الاستقبال ومعمل التحاليل وقسم الأشعة، واطمأنت "ريان" على حالة النظافة بالمستشفى، وأشادت بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

كما التقت نائب المحافظ عدداً من الأطباء وأعضاء طاقم التمريض، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

وتفقدت "ريان" مستشفى بنها التعليمي، وذلك بحضور الدكتورة أمنية خليفة، مدير المستشفى، حيث تابعت أعمال تركيب شبكة الأكسجين بالمستشفى، وطلبت من المقاول سرعة الانتهاء من أعمال الشبكة خلال 3 أيام، لسرعة تشغيل قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

كما توجهت للمبنى الجديد للمستشفى المقام على مساحه 1325 متراً مربعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 260 مليون جنيه، حيث تفقدت تشطيب الأعمال به، وأكدت على أهمية الانتهاء من الاعمال، وذلك لتشغيلة خلال الأسبوع القادم، وأكدت نائب محافظ القليوبية حرصها على استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل بمختلف المستشفيات في كافة مراكز ومدن المحافظة.