حصاد 2020.. 10 فعاليات عالمية تأجلت بسبب كورونا

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في تأجيل بعض الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية العالمية الكبرى عالميا ومحليا، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:-

المتحف المصري الكبير

حيث كان من المنتظر في 2020 افتتاح المتحف المصري الكبير القريب من الأهرامات، والذي يعد أكبر متحف في العالم للآثار، إلا أن فيروس كورونا دفع القيادة السياسية لتأجيل الافتتاح الأسطوري للمتحف لعام 2021، حتى يتم الافتتاح بالشكل الذي يليق به.

ويستهدف المتحف المصري الكبير لاستقبال 5 ملايين زائر سنويا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم، ويقع على مساحة 117 فدان، وتم تصميم الواجهة على شكل مثلثات كل مدى تنقسم إلى مثلثات أصغر في إطار رمزي للأهرام، وذلك طبقا لنظرية رياضية لعالم بولندي تتحدث عن التقسيم اللانهائي لشكل المثلث

أولمبياد طوكيو

قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في العاصمة اليابانية طوطيو غير مسبوق، ومن شأنه تكبد الدولة خسائر كبيرة، لكن تداعيات فيروس كورونا كانت أقوى من الجميع، فتقرر إقامتها في صيف 2021 بدلا من صيف 2020 مع الاحتفاظ باسم الدورة «طوكيو 2020».

وتعد هذه أحدث فعالية رياضية يتم إلغاؤها أو تأجيلها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم، ولم يسبق تأجيل دورة الألعاب في تاريخها الحديث الممتد عبر 124 عاما، غير أنها أُلغيت بالكامل في أعوام 1916 و1940 و1944 أثناء الحربين العالميتين.

إكسبو دبي

طلبت الإمارات تغيير مواعيد إكسبو 2020 دبي عقب اجتماع اللجنة التوجيهية للمعرض، وأعربت الدول المشاركة عن حاجتها لتأجيل افتتاح المعرض لحين التغلب على التحديات القائمة لوباء كورونا، وبناء على اللوائح فقد تقرر عقد المعرض في أكتوبر 2021.

وسيحتفظ باسمه، وسيعد أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلدا وعدد من الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.

العاصمة الإدارية الجديدة

كما كان من المنتظر في عام 2020 نقل موظفي الحكومة والهيئات الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك نظرًا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطنى أو العالمي.

يذكر أن فكرة العاصمة الإدارية الجديدة أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في عام 2015، بهدف بناء مدينة عالمية، من أجل تطوير القاهرة وتحويلها لمنطقة رائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة إلى أن تكون واحدة من أكبر المدن الذكية، والخروج الذهبي من زحمة القاهرة، إضافة لبناء المنطقة الحكومية، والبرلمان، وأعلى برج في القارة الأفريقية، إضافة لنقل نحو 50 ألف موظف وإنشاء أكبر حديقة مركزية.

مهرجان كان

دون سجادة حمراء ومشاهير، هذا كان حال مهرجان كان السينمائي في فرنسا، حيث انضم المهرجان الدولي لقائمة الفعاليات المؤجلة بسبب فيروس كورونا في العالم. وقال منظمو مهرجان كان الذي يعتبر من أهم الأحداث السينمائية في العالم، إن المهرجان لن يعقد في موعده المحدد في شهر مايو.

ولم يلغى مهرجان كان دوراته عدا دورته الأولى بسبب الحرب العالمية الثانية، وتعطلت فعالياته في مايو 1968، على خلفية المظاهرات الطلابية، لن يقام المهرجان السينمائي العالمي الأشهر بصيغته المألوفة هذا العام.

كأس دبي العالمي للخيول

حيث أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس دبي العالمي للخيول تأجيل منافسات النسخة 25 إلى العام المقبل بسبب تداعيات كوفيد-19، وحرصا على سلامة المشاركين.

وانطلق سباق كاس دبي العالمي للخيول لأول مرة عام 1996 في ميدان ند الشبا لسباقات الخيل في دبي ، وفاز الحصان سيجار ملك ألن بولسن في السباق الأول.

ويعقد كأس دبي العالمي في السبت الأخير من شهر مارس كل عام، وذلك على مضمار ميدان في دبي.

معرض EDEX

أعلن محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي تأجيل فعاليات معرض الدفاع المصري EDEX لتأجيل فعالياته إلى نهاية 2021 بعدما كان مقررا إقامته في نهاية 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يشار إلى أن فعاليات معرض «إيديكس» أقيمت لأول مرة عام 2018 في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ضم المعرض أجنحة لشركات من عدة دول.

جوائز إيمي

قرر منظمو جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية في الولايات المتحدة تأجيل حفل توزيع الجوائز بسبب جائحة كورونا، إلا أنهم عادوا وقرروا تنظيم دورته الـ72 في 20 سبتمبر بلا حضور لأول مرة منذ فترة طويل، والاكتفاء بتوزيع الجوائز افتراضيا، والتخلي عن عن المراسم التقليدية.

وحصل مسلسل «شيتس كريك» على أفضل مسلسل كوميدي، ومسلسل «ساكساسين» على أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل في المسلسلات الدرامية جيرمي سترونج، وأفضل ممثلة زيندايا.

وتمنح جائزة إيمي الأمريكية لأفضل للمسلسلات والبرامج التلفزيونية والممثلين، وهي المقابل التلفزيوني للأوسكار، كما تعتبر المقابل الأمريكي لجوائز البافتا البريطانية.

منتدى شباب العالم

تأثر منتدى شباب العالم بقرار منع تنظيم الفعاليات الكبرى التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين وغلق المطارات وتوقف حركة السفر بين الدول للحيولة دون انتشار فيروس كورونا، وهو ما أدى لعدم عقد أي فعاليات للمنتدى طوال 2020.

وتأسس منتدى شباب العالم في شرم الشيخ عام 2017، وهو عبارة عن حدث سنوي عالمي يهدف الجمع بين الشباب من مختلف أنحاء العالم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يورو 2020

ولحق الاتحاد الأوروبي بركب المنضمين لقائمة تأجيل الفعاليات والبطولات في 2020 ليؤكد أن بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو» تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا، وكشف الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن الموعد الجديد للبطولة سيكون بين الـ11 من يونيو والـ 11 من يوليو 2021.

يذكر أنه من المقرر إجراء بطولتي دوري الأمم والبطولة الأوروبية تحت 21 عاما في الصيف المقبل أيضا، أما البطولة الأوروبية للسيدات، فمن المقرر اجراؤها في انجلترا لتنطلق في الـ 7 من يوليو 2021.