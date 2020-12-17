بعد تعطلها أمس بسبب الطقس السيئ.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة اليوم

أعلنت محافظة القاهرة انتظام الدراسة بجميع المدارس اليوم الخميس، وأنه لايوجد أى تعطيل للدراسة، حيث سيكون «الخميس» يوما دراسيا عاديا بجميع المدارس الحكومية والخاصة.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة استمرار أجهزة المحافظة فى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ لأي تقارير تصدر من هيئة الأرصاد الجوية.

تعطلت الدراسة أمس بجميع مدارس المحافظة بسبب الطقس السئ

وأشار إلى أن محافظة القاهرة عطلت الدراسة أمس الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة تحسبا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مع رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السئ.

من جانبه، وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما طالب «شعراوي»، بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفى (مطالع ومنازل) الكبارى والأنفاق.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا نية على الإطلاق لتعليق الدراسة أو إغلاق المدارس خلال الفترة المقبلة، حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، وذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لفيروس كورونا، اليوم، مشيرا إلى أن العام الدراسي يسير بشكل منضبط بعد مرور 9 أسابيع من بداية الدراسة في 17 أكتوبر الماضي.