برلمانية تنشر رقمها الشخصي للتواصل مع المتضررين من الأمطار بالشرقية

في لفتة إنسانية نشرت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، والفائزة بمقعد عن القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلة لحزب مستقبل وطن، رقم هاتفها الشخصي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك من أجل التواصل مع المواطنين المتضررين من الأمطار والحالات الطارئة للمشاكل التي تحدث بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة والأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المدن والمراكز.

وكتبت النائبة: «هام وعاجل لأهالي دائرة كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس.. أرجو التواصل معي فورا عند وجود أي مشكلة بسبب الأمطار والطقس السيئ والاتصال على رقمي الشخصي بدون تردد او التواصل عبر الصفحة الرسمية حال انشغال الهاتف».

وطالبت «سلامة»، من الجميع الابتعاد عن أعمدة الكهرباء ونشرت هاتفها الشخصي: «أرجو أن يبتعد الجميع عن أعمدة الكهرباء وسلم الله الجميع ورقمي الشخصي 01003921810 وأرجو الاتصال للأمور المهمة والخطيرة والعاجلة الآن نظرًا لأني أتلقى عشرات المكالمات يوميًا».

سكينة سلامة: أجهز خطة لعمل أسقف للبيوت لحمايتها من الأمطار

وقالت سلامة، في تصريح لـ «الوطن» إنها تلقت عشرات المكالمات أغلبها كان استغاثات خاصة بمشاكل الكهرباء في بعض قرى الدائرة.

وأوضحت أنها تواصلت على الفور مع مكتب محافظ الشرقية وتعاونوا معها في حل المشاكل العاجلة مشيرة أنها ستتواصل مع مديرية الكهرباء من أجل العمل على عزل بعض الأعمدة الكهربية التي تمثل خطورة على المواطنين في بعض القرى.

وأشارت أنها تلقت استغاثات بشأن انقطاع التيار الكهربي في أحد القرى التي تشهد أعمال حفر لتوصيل الصرف الصحي بالقرية وأن انقطاع الكهرباء مع الظلام تسبب في سقوط أحد المواطنين في الحفر الموجودة في الشوارع والمليئة بالماء لافتة انها على الفور تواصلت مع المسئولين وتم اعادة التيار الكهربي للقرية ونبهت على الأهالي بعدم الخروج أثناء الأمطار لعدم التعرض لمكروه، مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية على استجابته السريعة لشكاوي الأهالي.

وأكدت سلامة أنها تقوم بحصر المنازل التي تحتاج لأسقف حاليًا من أجل عمل أسقف لها وذلك بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بذلك، مشددة على العمل بشكل متسارع من أجل حل مشاكل المواطنين ليحيوا حياة كريمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.