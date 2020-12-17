تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بجدة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 2 مليون و204 آلاف و912 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 9 ملايين و333 ألفاً و484 جنيها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إنَّ وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أنَّه بمتابعة هذه الشكاوى وما تمّ إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكّد أنَّ المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال نوفمبر الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 300، منهم 200 فرصة عمل داخلية و100 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي بجدة، أنَّ المكتب تلقي خلال الشهر 155 شكوى، تمّ تسوية 150 شكوى منها وديًا، وإحالة 5 شكاوى للقضاء، فضلًا عن إجراء 4003 زيارات ولقاءات واستشارات، حيث تمّ تنظيم زيارتين للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلًا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 4000 استفسار للعمالة المصرية بجدة من خلال المكتب.