تداول إجابات امتحاني الرياضيات واللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي

تداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي إجابات امتحانات الرياضيات واللغة الفرنسية التدريبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

حيث نشر عدد من الطلاب مقطع فيديو يوضحون فيه بالتفاصيل إجابات أسئلة امتحانات مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، وتداوله آخرين على بعض الجروبات والصفحات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، وبذلك يستمر تداول إجابات أسئلة الاختبارات التجريبية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم عن الاختبارات تجريبية دون درجات.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي صباح اليوم الخميس وتحديدًا في تمام الساعة 9 صباحًا، في أداء الاختبارات التدريبية لليوم الثالث وهي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، سواء داخل المدارس أو المنازل، حيث أن الاختبارات التدريبية ليست مقيدة بمكان محدد.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بالتعامل مع الاختبارات التدريبية بجدية تامة دون تهاون، وأكدت «التعليم» أن الغش لن يفيد الطالب بل سيضره لأنه سيفقد الفرصة التي أتاحته له الوزارة في التعرف على مستواه الحقيقي قبل الامتحانات النهائية والتي ستكون داخل لجان بالمدارس وتحت مراقبة كاملة.

وأكدت «التعليم» أن الهدف من إجراء الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي هو تعود الطلاب على شكل الأسئلة في نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى تجربة كلا من الشبكات ومنصة الامتحان والبنية التحتية.

«التعليم»: نسبة حضور الطلاب بامتحانات أمس كانت 97%

وفي سياق متصل كان طلاب أولى ثانوي أدوا امتحانات اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا أمس الأربعاء، كما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة حضور الطلاب خلال الامتحانين التدريبيين كانت 97%، وسجل في امتحان الجغرافيا 629.933 طالبًا، أما في اللغة الإنجليزية 631.376 طالب، وفي اللغة الفرنسية 1.903 طالب، بالإضافة إلى 18 طالبًا امتحنوا اللغة الألمانية.

وأوضح «شوقي» أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح على منصة الامتحان هي 1.263.230 امتحانا إلكترونيا، على الرغم من أنه تم تعليق الدارسة بالمدارس في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية.