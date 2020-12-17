تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بنها

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بنها، بعد آخر اعتماد له في عام 2012، وذلك لإضافة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة لاسيما بعد حدوث تغير في معدل النمو السكاني.

حضر الاجتماع، المهندسة سلوى عبدالوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من الأساتذة في مجال التخطيط العمراني بالهيئة وبالجامعات المصرية.

وأكد المحافظ، أهمية المخططات الإستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة، مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء بما يطابق القوانين العامة بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة في جميع قطاعات التنمية العمرانية في مجالات السكان والإسكان والخدمات والاقتصاد والبنية الأساسية والطرق والاستفادة من الأصول والممتلكات الموجودة بالمحافظة لخلق فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة وزيادة الاستثمارات.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه كان من الضروري مراجعة خطط التنمية لقطاع العمران بجميع محاوره من خلال إعادة التخطيط للمدينة لرسم أدوارها الجديدة، التي يمكن أن تلعبها في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية في إطار الخطة القومية للتنمية الشاملة.

وعرض مهندسي الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط الاستراتيجي، ووضع دراسات مفصلة لكل قطاع من قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنمية أنشطة التجارة والأعمال وتنمية المرافق والبنية الأساسية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأثنى المحافظ على المجهودات التي تقوم بها الهيئة في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية، تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القليوبية، بعض التطورات التي تشهدها المحافظة في جميع القطاعات، وخاصة المشروعات التي تمت في قطاع البنية الأساسية الطرق وتطوير مدينة بنها وكورنيش النيل وتطوير وزراعة مدخل المنطقة الاستثمار ية بمدينة بنها.