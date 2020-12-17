تخصيص 10 آلاف متر لإنشاء مدرسة مصرية يابانية برأس سدر

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تخصيص قطعة أرض على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة رأس سدر، لإنشاء مدرسة مصرية يابانية أسوة بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، إن تجربة إنشاء مدارس مصرية يابانية بجنوب سيناء أثبتت نجاحها، من خلال المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور، والتي أقيمت على مساحة 10 آلاف م2، وتضم 22 فصلًا دراسية، حيث تصل مساحة الفصل إلى 70 مترًا، إضافة إلى صالة جمانزيوم وملاعب وحجرة لتبديل الملابس ودورات المياه، والمدرسة مزودة بمعامل متطورة ومسارح حديثة للأنشطة ومكتبة وشبكات إنترنت متكاملة، وبلغت تكلفة إنشاءها 33 مليون جنيه.

أما المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، فأقيمت على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلًا دراسيًا، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وبلغت تكلفتها 40 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن مجال التعليم قبل الجامعي يشهد طفرة بجنوب سيناء، فقد جرى التوسع في إنشاء 107 مدرسة خلال الخمس سنوات الماضية، ليرتفع عدد المدارس بالمحافظة من 225 مدرسة إلى 332 مدرسة، بخلاف إنشاء 16 مدرسة للتعليم الأساسي بالوديان الجبلية، للحد من ظاهرة التسرب من التعليم في هذه المناطق.

وتابع بأنه جرى تطوير ورفع كفاءة 192 مدرسة بتكلفة 72 مليون جنيه، وأنشاء مدرسة صناعية تضم 28 فصلًا دراسيًا، إضافة إلى اجراء توسيعات بالمدارس الرسمي للغات.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد مقترح لإنشاء مدرسة دولية وأخرى فنية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم دعمت جنوب سيناء، بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات، لدعم العملية التعليمية في المناطق النائية، بهدف تحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب.