الشرقية تنفق 900 مليون جنيه على محطات الشرب والصرف الصحي خلال 2020

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الجهود والأنشطة المبذولة بشكل يومي لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وأوضح أنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس حملات نظافة يوميا بالورديات الثلاثة في نطاق المركز والوحدات المحلية، حيث يتم رفع 250 طن قمامة يوميا بإجمالي 7500 طن شهريا ليصل إلى 900 ألف طن قمامة خلال العام حفاظا على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين.

كما تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية بنطاق المركز خلال العام الجاري 2020، فتم تنفيذ إزالة لـ 544 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 51 ألف 987 مترا، بما يعادل 12 فدانا و8 قراريط و21 سهم، وتنفيذ إزالة لـ 198 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 190 فدان و 15 قيراط و 8 أسهم، وتم تطبيق القانون علي المخالفين.

وشنتت الأجهزة التنفيذية حملات على المقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، فتم تحرير 114 محضر للمقاهي المخالفة ومصادرة 316 شيشة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع: «للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ عدد من المشروعات، توسعات شبكات انحدار بلبيس بتكلفه 53 مليون جنيه، محطة صرف صحي غيتة بتكلفه 20 مليون جنيه، محطة صرف صحي السعديه بتكلفه 22 مليون جنيه، محطة صرف صحي منية سلمنت و محطة صرف صحي اولاد سيف، ومحطة صرف صحي الروضه، جميعهم بتكلفة 300 مليون جنيه، محطة صرف صحي ميت جابر، بتكلفة 120 مليون جنيه، محطة صرف صحي قري العدلية بتكلفة 400 مليون جنيها».

وأردف: «في قطاع التعليم تم تنفيذ أعمال توسعة بمدرسة غيتة، توسعه 8 فصول، بتكلفه 4.3 ملايين جنيها، وإنشاء مدرسه سالم علام، 11 فصل، بتكلفه 6.2 مليون جنيها، ومدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الزوامل الثانوية، 18 فصلا، فصل بتكلفة 72 مليون جنيها».

وأكمل: «خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملات يومياً لمتابعة أعمال النظافة العامة بمعدل 3 حملات علي مدار اليوم لرفع تراكمات القمامة من الشوارع بمعدل 130 طن بإجمالي 47 ألف طن قمامة خلال العام من شوارع المدينة والوحدات المحلية».

وخلال العام، نفذت رئاسة المركز حملات لإزالة التعديات المخالفة، فتم إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 7.15 متار في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.