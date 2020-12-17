تعليم القليوبية: زيادة قوافل المتابعة المدرسية لحل أي معوقات بشكل فوري

قال الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تقرر زيادة قوافل المتابعة المدرسية لرصد أي معوقات أو تراخي في إطار تكثيف آليات المتابعات ورصد أي معوقات أو سلبيات تعترض العملية التعليمية والتعامل معها بشكل فوري وحلها بأسلوب علمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الفيومي مع إدارتي المتابعة وتنسيق المتابعة بالمديرية، بحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية، وحسين مصطفى مدير إدارة تنسيق المتابعة، وعايدة جبريل مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

ناقش الاجتماع تكثيف آليات المتابعات والدفع بالمزيد من القوافل لمتابعة المدارس وضرورة متابعة بعض دواوين الإدارات بجانب مناقشة أهم الإنجازات وما تم تحقيقه ووضع أهم الأولويات في الفترة القادمة ومناقشة أهم المشاكل البارزة في جميع الإدارات وكيفية الوصول لحلها.