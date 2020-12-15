تعليم القليوبية تطلق مسابقة التلميذ المثالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة "التلميذ المثالي" للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، والتي يدشنها توجيه التربية الاجتماعية لتشجيع الطلاب البارعون في الأنشطة الطلابية.

تجري المنافسات بإشراف الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية.

وأوضح الفيومي أن المنافسات تجرى بـ12 إدارة تعليمية، ويتم تصعيد طالب وطالبة علي مستوي المحافظة، مؤكدا التفعيل المستمر للأنشطة التربوية وتنمية روح المنافسة والابتكار بين الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق.

وتأتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بتكثيف المتابعات الميدانية على المدارس قامت أجهزة المتابعة بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية بعدد من الجولات التفقدية لمدارس المحافظة لرصد الحالة التعليمية وإجراءات مواجهة فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم ومتابعة حالة الانضباط في العمل

وفي السياق نفسه، أجرت اللجنة المشكلة من إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم وممثلي الجهات المعنية ومندوب صندوق مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية، التحاليل الخاصة بالمواد المخدرة على السائقين الذين يقومون بنقل الطلاب إلى إحدى المدارس الخاصة، وكشفت نتائج التحاليل سلبية جميع نتائج العينات للسائقين بالمدرسة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بتكثيف المتابعات الميدانية على المدارس قامت أجهزة المتابعة بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية بعدد من الجولات التفقدية لمدارس المحافظة لرصد الحالة التعليمية وإجراءات مواجهة فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم ومتابعة حالة الانضباط في العمل

وأكدا على النظافة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة والعاملين بالمدرسة

كما تفقد محمد مهدي مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية عادل داود وكيل الإدارة سير العملية التعليمية بمدرسة الصالحين الرسمية للغات ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات، وشبرا الخيمة الفنية التجارية المتقدمة و مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بنين و مدرسة شبرا الخيمة ومدرسة الشهيد مصطفي لطفي سلامة الثانوية التجارية بنات ومدرسة دمنهور شبرا الخيمة.