مستشار بالصحة الفرنسية لـ«الوطن»: الفيروس يأتيكم كالموت ولو في بروج مشيدة

قال الدكتور يحيى مكي المستشار بوزارة الصحة الفرنسية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصيب بفيروس كورونا المستجد كغيره من القادة الذين أصابهم الفيروس كالرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا وغيرهما.

وأضاف "مكي": "فيروس كورونا بات كالموت يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة"، مضيفا: "ربما لن يكون هناك خوف على حالة الرئيس الصحية فهو لم يتجاوز الـ 60 عاما كذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة جان كاستكس الذي دخل العزل الصحفي لمخالطته الرئيس ماكرون".

وبخصوص حالة زوجة ماكرون، قال "مكي": "هي حتى الآن غير مصابة، وستجري فحوصات بالتأكيد لاحقا".

ولفت مستشار وزارة الصحة الفرنسية إلى أن ماكرون سيبقى في عزله لمدة 7 أيام وسيزاول مهامه بالكامل دون مخالطة أحد.

وكشفت صحيفة لوباريسيان الفرنسية، اليوم، أن قائمة المخالطين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا ربما ستطول، خصوصا أنها قد تطال عددا كبيرا من القادة السياسيين والمسؤولين بسبب وجبة غداء.

وقالت الصحيفة إن الرئيس ماكرون تناول وجبة مع رئيس الحكومة جان كاستكس الذي دخل عزلا صحيا بدوره 7 أيام، وكانت الوجبة بوم الثلاثاء في نفس اليوم الذي دعا فيه "ماكرون" رؤساء الكتل البرلمانية إلى تناول وجبة الغداء معه، إلى جانب رئيس مجلس النواب ريتشارد فيران.

وقالت الصحيفة إنه لم يكن مثيرا للدهشة أن يعلن رئيس مجلس النواب عن وضع نفسه قيد العزل الصحي بعد بيان قصر الإليزيه مباشرة الذي أعلن إصابة ماكرون بالفيروس.

وقال مكتب ماكرون في بيان: جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم.. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة، موضحة أن مكتب الرئيس يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين له، لإبلاغهم بالأمر، لكنها أضافت أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب بالوباء.

وسيعزل الرئيس الفرنسي نفسه خلال الأيام السبعة المقبلة، لتجنب تفشي العدوى بكوفيد-19. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيواصل مهامه الرئاسية لإدارة البلاد، وأن كل الاجتماعات ستجرى خلال الفترة المقبلة بتقنية الفيديو.