غدا.. طقس معتدل لـ«دافئ» على بعض مناطق الجمهورية مع سقوط أمطار خفيفة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدًا الجمعة، على كل مناطق الجمهورية، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجة البحري، بارد على تلك المناطق مع وجود رياح معتدلة، ولفتت الأرصاد، إلى طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، بارد في الليل على السواحل الشمالية.

كما توقعت الأرصاد، طقس دافئ على جنوب سيناء، بارد ليلا وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوبه، شديد البرودة ليلا.

وأعلنت الهيئة، فرص هطول الأمطار الخفيفة بنسبة 30% على مناطق من شمال الوجة البحري، بالإضافة لأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونوهت الأرصاد بوجود شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أعلنت الأرصاد، تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 13.

الإسكندرية 21 14.

وادي النطرون 20 14.

طنطا 19 13.

شبين 20 13.

دمنهور 19 14.

بلطيم 20 14.

مطروح 19 14.

السلوم 18 11.

سيوة 19 10.

بورسعيد 21 14.

دمياط 21 14.

الزقازيق 21 13.

المنصورة 20 13.

الإسماعيلية 23 12.

السويس 22 13.

العريش 20 13.

رفح 19 14.

رأس سدر 23 13.

نخل 21 07.

نويبع 23 17.

طابا 19 13.

كاترين 15 04.

الطور 23 15.

شرم الشيخ 25 16.

الغردقة 26 15.

مرسى علم 25 15.

الفيوم 21 10.

بني سويف 21 10.

المنيا 22 10.

أسيوط 22 09.

سوهاج 23 11.

قنا 24 11.

الأقصر 24 12.

أسوان 25 12.

إدفو 25 12.

أبوسمبل 23 12.

الوادي الجديد 23 07.

شلاتين 25 18.

أبورماد 24 18.

حلايب 24 19.

رأس حدربة 24 19.