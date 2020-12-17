النائب نشأت فؤاد: الرئيس لم يعد رئيسا لحزب بعينه كما كان في السابق

قال النائب نشات فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه قديما كان رئيس الدولة هو رئيس الحزب الحاكم في مصر، فيما لم يقم الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك الإجراء وهو ما أعطي الفرصة كاملة لكافة الأحزاب للعمل على أرض الواقع وتظهر أعمالها بين مختلف المواطنين في الشارع السياسي المصري.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه دائما ما يسعي لصنع ائتلاف بين القطاع الخاص والعام لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك على خلفية إغلاق التعيينات في الوظائف الحكومية.

وأوضح أن الحزب نجح في وضع حلول تخص أغلب المشكلات التي يواجهها المجتمع المصري، والمتمثلة في مشكلات الصرف والطرق وإنجاز كافة ما ينقص المواطنين في حياتهم العادية: «احنا بندي وعود هتتنفذ في خلال فترة زمنية معينة، والناخب دلوقتي مش زي زمان».

وأكد أن الأحزاب السياسية المصرية دائما في ازدياد وهناك مناخ جيد لها حتى تمارس أعمالها ولا يوجد أية تضييقات على الأحزاب والعاملين بها، حيث أن هناك تشكيلة في أحزاب مجلس النواب الحالي بشكل كبير، وهو ما يضخ الأفكار والدماء الجديدة في الحياة السياسية المصرية.

وأشار إلى أن قانون المحليات حال تم إنجازه سيرفع الكثير عن كاهل النائب حتى يتفرغ لدوره التشريعي والرقابي.