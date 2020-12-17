إصابة قارئ قرآن بكورونا بعد عودته من عزاء شعبي

أصيب الشيخ أيمن بسيوني، قارئ قرآن كريم، بفيروس كورونا، عقب رجوعه من عزاء شعبي، حيث ظهرت عليه الأعراض خلال عودته من العزاء، وشعر بحالة إعياء؛ دخل على أثرها مستشفي منوف، وبعد إجراء الأشعة والتحاليل له، تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ أيمن البسيوني، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلبٍ راضٍ بقضاء الله تعالي وقدره أُعلن ثبوت إصابتي بفيروس كورونا Covid-19، في طريق العوده من عزاء الأمس وسفره الطويل، حيث أصابتني حالة إعياء شديد وتحاملت علي نفسي مستعينا بالله ثم ببعض المسكنات إلى أن وصلت لقسم الطوارئ بمستشفى منوف العام، وبعد عمل الأشعة المقطعية والتحاليل والفحوصات اللازمة تبين إصابتي بالتهاب رئوي نتيجه إصابتي بالكورونا".

وتابع، «قررت إدارة المستشفى مشكورة دخولي الحجر الصحي بالدور الثالث من ساعته وتاريخه، وأتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة وإلى إدارة المستشفى وأطبائها وأطقم التمريض والعمال علي الجهد الجبار المبذول للجميع، بدون أي واسطة أو محسوبية أو أي تقصير مع كل الحالات المحجورة هنا وأنا منهم».

فيما سادت حالة من الحزن بين المتابعين للشيخ أيمن البسيوني، لما يتمتع به من حسن الخلق، وصوته الرائع في تلاوة القرآن الكريم.