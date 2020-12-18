الجيزة: إنشاء 3 كباري مشاة على طريق الفيوم

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير (طريق الفيوم- ميدان الرماية- طريق المنصورية) وهى الأعمال الجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فسوف يتم البدء فى إنشاء 3 كباري مشاة بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاة بمناطق (مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام) حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وللتيسير عليهم أثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث.

إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكبارى المشاة

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قيام الشركة المسند إليها الأعمال بالبدء فى إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكبارى المشاة بطريق الفيوم بالاتجاهين بالمواقع الآتية (المنطقة المواجهة لمدارس مصر للغات - المنطقة المواجهة لبوابة خوفو حدائق الأهرام - المنطقة المواجهة لبوابة أحمس حدائق الأهرام).

استقطاع حارة مرورية من الطرق يمين ويسار الجزيرة الوسطى

وأشار المحافظ إلى أن الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية من طرق الفيوم يمين ويسار الجزيرة الوسطى فى الاتجاهين ابتداء من اليوم ولمدة شهرين لحين الانتهاء من إنشاء كبارى المشاة المشار إليها وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

نشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكل المساعدات الفنية بمحيط الأعمال

أوضح محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

توسعة طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى وحتى ميدان الرماية

وتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى وحتى ميدان الرماية يأتى سعياً للقضاء على الكثافات المرورية العالية التى يشهدها هذا الجزء من الطريق الذى يخدم منطقة هضبة الأهرام ومساكن ضباط الرماية ومنطقة حدائق الأهرام وكذا مدخل طريق الواحات ومدينة حدائق أكتوبر.

إنشاء تقاطع حر لمدخل طريق الواحات

ومشروع تطوير طريق الفيوم يبدأ من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى وحتى ميدان الرماية وأن المكونات الرئيسية للمشروع شملت تطوير الطريق بطول 16 كم، وبعرض (4-9) حارات مرورية لكل اتجاه، وإنشاء تقاطع حر لمدخل طريق الواحات من خلال كوبرى يتقاطع مع طريق الفيوم.