حصاد الأزهر في 2020: الرد على 750 ألف مسألة وإطلاق بنك الفتاوى

عملت قيادات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال عام 2020، علي تطوير العديد من الملفات التي تم تكليفها بها من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، حيث عمل المركزعلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإطلاق بنك فتاوى الأزهر الإلكتروني للقضاء على فوضى الفتاوى، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية في أنحاء مصر لنشر التوعية المجتمعية والدينية والتصدي للأفكار الإلحادية والهدامة.

وقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في عام 2020 جهودا غير مسبوقة؛ من خلال الرد على 750 ألف فتوى ما بين مقروءة ومسموعة ومكتوبة باللغة العربية 850 باللغات الأجنبية، ولم شمل 21 ألف أسرة والعمل على 15 ألف آخرين حفظا لأمن المجتمع واستقراره.

كذلك تواجد المركز من خلال برنامج متكامل، وحضور إعلامي وميداني مكثف على كافة المنصات الإعلامية سواء المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الميادين المختلفة، وفيما يلي حصاد المركز في الشأن الإفتائي، والعلمي، والاجتماعي، والتدريبي.

استقبل المركز 756 ألف و596 فتوى في كل ما يهم الناس في حياتهم اليومية، وأطلق 248 بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي، باللغات العربية، الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، تم فيها الإجابة على أسئلة المتابعين مباشرة، والمشاركة في 8500 من البرامج الحوارية والإخبارية، وكتابة المقالات، ونشر الفتاوى في المواقع والمجلات المتنوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتم خلالها الرد على 42500 من فتاوى القراء الواردة من الصحف الورقية والإلكترونية والبرامج الحوارية.

وقام المركز، بحسب البيان الصادر من المشيخة عن حصاد مركز الفتوى، بتنظيم 67 حملة دعوية، وتوعوية، وتثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أهم تلك الحملات «وقاية - في مهنة أهله – مناجاة - هدى للناس- أمي- يوم اليتيم- يوم الشهيد - وتزودوا - فتاوى الصيام - وأزواجه أمهاتهم - كاشف الغمة - علمنا النبي ﷺ - سلام - مولد الهادي - أعمال لها ثواب الحج والعمرة»، بجانب إعداد 47 منشورا لبيان الأحكام الشرعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الساعة، ومنها بابجي، وزواج المسلمة من غير المسلم، وصلاة المرأة في الأماكن العامة، والتنمر من مصابي كورونا - عشر إرشادات للصلاة في المنزل في زمن كورونا وغيرها.

كما قام المركز بإعداد 570 إصدارا ما بين كتب، أو مجلات، أو مطويات، أو أبحاث نوعية تناولت العديد من المستجدات، ومن أهمها كتاب دليل التعامل مع فيروس كورونا، وقد تم نشره إلكترونيا وورقيا، وبلغات مختلفة ومع الصحف وصدوره كهدية مع مجلة الأزهر، كما تم إصدار ونشر كتاب للتعريف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان (ولد الهدى).

850 فتوي بالإنجليزية والفرنسية والألمانية

وقام مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية بالرد على نحو 850 فتوى باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، مع ترجمة العديد من الأبحاث، والفتاوى التي تعني بأحوال المسلمين حول العالم، بجانب رصد العديد من الفتاوى المتشددة، والشبهات والمفاهيم المغلوطة، والرد عليها، وتفنيدها، وبيان الحكم الشرعي فيها، بالإضافة إلى 15800 من المتابعات الإعلامية في المنصات الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي ما بين فتوى، وشبهة، وظاهرة سلبية، وتقرير إعلامي.

وقام المركز بإعداد نحو 2000 برنامجا تدريبيا وورش عمل التي أسهمت بدورها في رفع كفاءة أعضاء المركز، والتي ناقشت عددا من الموضوعات الهامة كفقه النوازل، والقيمة الشرائية للنقد، وأثرها في سداد الديون، وعدد من الورش حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وأحكامه الشرعية، عن قرب وعن بعد.

تطوير ودعم نظم الفتوى الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقام المركز بتطوير ودعم نظم الفتوى الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة في تحليل، من خلال وحدة الذكاء الاصطناعي بالمركز، مع تصنيف الفتوى الإلكترونية، ومتابعة الفتاوى الشاذة والمتطرفة، وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الفتوى بشكل ميسر وسريع وبما يتواكب مع خطة التنمية المستدامة 2030م، بجانب إطلاق بنك فتاوى الأزهر الإلكتروني بهدف تصحيح المفاهيم، ونشر الفكر الإسلامي المعتدل والمستنير، والذي يمثل أحد العوامل التي تحقق المنهجية المنضبطة للإفتاء، ويأتي ضمن خطة الأزهر الشريف في مواجهة الفتاوى الشاذة، وبما يتواكب مع خطة التنمية المستدامة 2030.

كما قام الأزهر بإطلاق العديد من المشروعات تثقيفية في إطار السعي إلى رفع مستوى الثقافة، ونشر الوعي، ومنها مشروع حكاية كتاب، ومشروع قدوة، ومشروع فطرة، ومشروع معالم لها تاريخ، إلى جانب عقد 11 من الفعاليات الحوارية والتسابقية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وميدانيا في الأوساط العلمية، والمناسبات الثقافية المختلفة، وذلك بالتزامن مع طرح الكتب المختارة، والتي بلغ عددها أحد عشر كتابا.