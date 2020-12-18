التحقيق مع مدرس لاتهامه بالتحرش بتلميذة داخل منزلها ببني سويف

فتحت النيابة العامة بمركز سمسطا، جنوب غرب محافظة بني سويف، تحقيقا مع مُدرس بإحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم، لاتهامه بالتحرش بتلميذة، في أثناء تلقيها درسا خصوصيا داخل منزلها بإحدى قرى المركز، بعد سماع أسرتها.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا، بتلقيه بلاغا من والد التلميذة «ا. ط. ر»، بأن مدرسا في إحدى مدارس قرية سمسطا، يدعى «و. ر» بمدرسة تابعة للتربية والتعليم، تحرش بنجلته في أثناء تلقيها درسا خصوصيا داخل منزلها، بأن وضع يده في أماكن «حساسة».

وتبين من أقوال والد التلميذة أنه في أثناء إعطاء المدرس التلميذة درسا خصوصيا داخل إحدى الغرف التي جهزت له بمنزلها، صرخت الطفلة بدون انقطاع.

وعلى الفور دخلت الأسرة إلى حجرة الدرس، وفوجئت بأن المدرس تحرش بطفلتهم، واتصلوا بمديرية أمن بني سويف، وحررت محضرا بالواقعة ضد المدرس المتحرش، وجار التحقيق في الواقعة.

وفي وقت سابق، ووزعت مديرية التعليم في بني سويف، منشورا على جميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية، يتضمن المحظورات للمعلمين والإداريين، وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية، حسب المنشور.

وتضمن المنشور التشديد على جميع العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية التابعين للمديرية والادارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي.

وتضمن الالتزام بالتسلسل الوظيفى عند عرض أي موضوعات تخص العمل داخل المنشآت التعليمية، وموضحًا بها رأي المدير أو المسؤول المختص، وحظر استخدام الصفحات الشخصية للعاملين بمواقع التواصل الاجتماعي في نشر أي أخبار أو محررات رسمية أو انشطة تتعلق بالعمل داخل المنشآت التعليمية على أن تتولى إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمديرية مراجعة ما يتم نشره من مدير المديرية قبل النشر.

ونبه على مديرى المدارس إخطار مديرى الادارات التعليمية التابع لها بأى أحداث داخل المدرسة فور حدوثها حتى يتسنى التعامل معها في ضوء ما يستوجبه صالح العملية التعليمية، ويتعرض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.