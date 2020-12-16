بعد توجيه الرئيس بعلاجها.. «بني سويف» تكشف الحالة الصحية للطفلة «شروق»

أوضحت محافظة بني سويف، في بيان رسمي، أنه فور صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلة شروق، التي تعاني من ثقبين في القلب، تواصل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مع رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، لنقلها للمستشفى الجامعي، لتوافر استشاري القلب بالمستشفى، وبالفعل نقلت برفقة فريق مختص من المحافظة، على رأسه وكيل وزارة الصحة ومديرة نجدة الطفل، الذين كلفوا بالتواجد مع الحالة حتى إجراء الفحوصات كافة.

واضافت المحافظة، أنه فحصت الحالة من قبل لجنة استشارية من الأساتذة المتخصصين في قلب الأطفال، من قسمي القلب والأوعية الدموية، وجراحة القلب والصدر، مكونة من 11 طبيبا متخصصا؛ لفحص الحالة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات طبية وفحوصات شاملة.

وأبلغت اللجنة المحافظ من خلال تقرير شامل عن الطفلة، أنه بعد الكشف عليها تبين أنها لا تحتاج لأي تدخلات جراحية أو طبية أو تركيب أجهزة؛ إذ أنها تعاني من ثقبين بين البطينين، أحدهما أٌغلق بشكل تلقائي، والآخر صغير لم يؤثر على الحالة العامة للقلب، وأنه غير مؤثر على حالتها الصحية، فكان القرار هو المتابعة، نظرا للاحتمالية بنسبة كبيرة أن يغلق الثقب بمرور الوقت مثل الأول، وتم توضيح الموقف لوالدها وأهلها.

وأوضح البيان، حرص محافظ بني سويف، على زيارة الطفلة بالمستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من توافر أوجه الرعاية والدعم كافة للطفلة.

وسلم المحافظ هدية للطفلة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإدخال السرور على قلبها ودعما وتشجيعا لها، ناقلا لها سؤاله عنها، واطمئنانه على حالتها الصحية، ودعواته لها بالشفاء العاجل، وأن يُطمئن عليها أسرتها.

ويتابع المحافظ حالة الطفلة يوميا، من خلال عميد كلية الطب، ومدير المستشفى، ووكيل وزارة الصحة، الذي قد كلفه الأول بالتواصل الدائم والتنسيق مع إدارة مستشفى جامعة بني سويف، للمتابعة المستمرة للوضع الصحي للطفلة، والتواصل مع أسرتها، والعمل على توفير سبل الرعاية والاهتمام كافة لهم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، 6 سنوات، على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها؛ إذ تعاني من ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما تسبب في عدم انتظام التنفس، فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وأمر الرئيس السيسي، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق على الفور، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية.