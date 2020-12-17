محافظ الغربية يوجه باستمرار حملات التعقيم وتحسين الخدمات بالمحلة

وجه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بقرى المركز وفق جدول زمني محدد خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المحافظ على أهمية متابعة المشروعات الخدميه الجاري تنفيذها بقرى المركز، ومتابعة أعمال التطوير القائمة بقرية «محلة أبوعلي» متضمنه رصف وتأهيل وتطوير كورنيش مدخل القرية المحدد تنفيذه خلال 3 أشهر.

وأوضح رئيس المدينة العمالية أنه جارٍتجهيز منطقة سوق الخضار وطريق المقابر للرصف وربطه بطريق مجمع المصالح الحكومية.

وأكد أنه جارٍ استكمال أعمال تبطين ترعة «لومانة» بنطاق الوحدة المحلية لقرية بشبيش ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، وتستكمل أعمال الحفر وتركيب خطوط الغاز الطبيعي.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالوحدات المحليه، حيث تم خلال هذا الأسبوع تطهير وتعقيم العديد من المصالح الحكومية بنطاق الوحدات المحليه لقرى الهياتم وبلقينا، كما تستمر حملات مكثفه لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة الوصلات الخارجية وتركيب عوازل بقرى محلة حسن وصفط تراب.