جامعة طنطا تنعي عضو هيئة تدريس توفيت بكورونا

نعى الدكتور ‏محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، الدكتورة نفين عزت أبو يوسف، المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة ومدير وحدة الجودة، التى وافتها المنية اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف مصدر مسؤول في جامعة طنطا، أن سبب الوفاة إصابة الأستاذة بفيروس كورونا، منذ أيام، وتم عزلها، غير أن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ اليوم، ووافتها المنية.

وبتلك الحالة تسجل محافظة الغربية اليوم، 3 حالات وفاه بفيروس كورونا، وهم: عبير عبد الحميد موسى، أخصائية اجتماعية بمدرسة السادات الابتدائية، التابعة لإدارة قطور التعليمية، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة بقرية سعدون.

والحالة الثانية للدكتورة سمر أبوزيد، أخصائية الأشعة التشخيصية بمستشفى السنطة بمحافظة الغربية، وتوفيت اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا، داخل الحجر الصحي بمستشفى المنشاوي العام.

ومن جانبها، نعت نقابة الأطباء بالغربية، الطبيبة الراحلة التي ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ أسبوعين، وتم عزلها داخل مستشفى المنشاوي العام، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافتها المنية صباح اليوم.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من اللواء عبد الله الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة قطور، بمحافظة الغربية، عن احتجازه بإحدى مستشفيات القاهرة، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن عضو مجلس النواب الجديد، يتمتع بصحة جيدة، ولكنه يعاني من بعض أعراض فيروس كورونا بجانب إجهاد شديد بسبب الجهد المبذول في الفترة الماضية خلال فترة الانتخابات البرلمانية.