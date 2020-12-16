وكيل تعليم بني سويف عن امتحانات أولى ثانوي: بروفة وتقييم للشبكات

أكدت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، على متابعتها سير الامتحان التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، الثلاثاء، من خلال زيارتها لعدد من المدارس، والتعرف على المشاكل والمعوقات من أجل تلافيها.

وتابعت وكيل الوزارة، سير الامتحان داخل مدارس "النيل الثانوية، وجابر قصلة، إيهاب إسماعيل، الثانوية العسكرية، سان مارك والثانوية القديمة"، حيث طمأنت الطلاب الذين يؤدون الامتحان في المدارس، أنه لا داع للقلق وأن الامتحان بدون درجات، وأنه مجرد "بروفة" لامتحان الفصل الدراسي الأول، لتدريب الطلاب، وتقييم الشبكات والتأكد من جاهزيتها وعملها بالكفاءة المطلوبة، مشيرة إلى وجود فريق دعم كامل من أخصائي التطوير بالمدارس والإدارات التعليمية يمكن لأي طالب التواصل معهم خلال خدمة واتس آب.

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولى التربية والتعليم، سير الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، والذي بدأ أمس الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، ويختتم يوم الأحد القادم 20 ديسمبر، حيث يؤدي 15 ألفا و996 طالباً وطالبة الامتحان في 83 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ من خلال تواصله مع وكيل الوزارة سهام يوسف، على انتظام أعمال الامتحان التدريبي، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية والأحياء، كنوع من التدريب والتأقلم على النظام الجديد للامتحان الإليكتروني، ولتقييم واختبار الشبكات والمنصات والبنية التحتيتة لمنظومة الامتحان الجديد من خلال جهاز التابلت المدرسي، والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم، والتي يمكن الطالب أن يؤدي الامتحان من المدرسة أو المنزل.

وأشارت بأن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر أو قلق لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التجريبي لحل هذه المشكلات مؤكدة على وجود فريق دعم كامل من أخصائي التطوير بالمدارس والإدارات التعليمية يمكن لأي طالب التواصل معهم خلال خدمة واتساب، مطمأنة أولياء الأمور بأنه لا داع للخوف أو القلق فلا يوجد درجات وإنما هو تدريب فقط لذلك يمكن الطالب دخول الامتحان من أي مكان سواء المدرسة او المنزل، في أي وقت من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ويمكن تواصل الطلاب من خلال خدمة واتساب مع فريق الدعم الفني بكل إدارة.