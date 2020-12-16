تمريض «تأمين بني سويف» يستقبلون مصابي كورونا بـ«الكيك والشاي»

أقدم طاقم تمريض مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، على الترحيب بمرضى فيروس كورونا، الذين يخضعون للعزل والعلاج بالمستشفى، بإعداد وجبة «كيك وشاي» على نفقاتهم الخاصة، بعيدا عن أي وجبات توفرها المستشفى؛ لإضفاء مزيد التآلف بين المرضى والطاقم الطبي، وتخفيفا للضغوط النفسية الناتجة عن إصابتهم بالفيروس.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا في أثناء إعداد طاقم التمريض «الكيك والشاي»، وتوزيعه على المرضى، مشيدين بالتجربة التي تعبر عن مدى الشعور الإنساني للطاقم الطبي.

وبدات مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في العمل كمستشفى عزل وعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد، بجوار مستشفيات الحميات والصدر وناصر العام.

واستعدت مديرية الصحة ببني سويف بتجهيز مستشفى التأمين الصحي، لتشغيله كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، بما لا يتعارض مع تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين من التأمين الصحي، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بتشغيل مستشفى أو أكثر في عواصم المحافظات للعزل، بالاضافة إلى تشغيل مستشفى الحميات والصدر بمدينة بني سويف في حالات الفرز والعزل، وأيضا مستشفى ناصر العام، الذي يعمل المبنى الرئيسي منه كعزل لمرضى الفيروس.

من جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، أن هناك متابعة لحظية من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لهذا الملف، لافتا إلى تفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته، لمتابعة أية مستجدات، فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق، وتوفير المستلزمات الطبية، ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.

وقال «عبدالخالق» إن مستشفى الصدر يخضع لعملية تطوير وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا.