محدش يحل حاجة.. القصة الكاملة لرسائل التحريض ضد الاختبارات التدريبية

على مدار الأيام الماضية، وتحديدًا قبل وأثناء الاختبارات التدريبية التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدها لطلاب الصف الأول الثانوي، بدأت مجموعة من الرسائل الصوتية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحريض الطلاب على عدم حل الامتحانات.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة للرسائل الصوتية التحريضية التي انتشرت في غضون يومين، وحتى كشف وزير التربية والتعليم لها.

نص الرسائل التحريضية

رسائل صوتية من بعض الطلاب سواء في الصفوف الدراسية الأعلى أو بالصف الأول الثانوية، انتشرت من خلال مجموعات تطبيق «واتس آب»، وصفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحرض الطلاب على عدم حل الاختبارات التدريبية أو حلها بإجابات خاطئة حتى لا تتوقع الوزارة أن الامتحانات سهلة، وتأتي «التعليم» بأسئلة صعبة في امتحانات نصف العام.

ومن ضمن المقاطع الصوتية التي انتشرت خلال الأيام الماضية كانت لطالب يدعي أنه في الصف الثاني الثانوي، وأنه ينصح الطلاب من أجل مصلحتهم قائلا: «يا شباب نصيحة من أخوكم في تانية ثانوي، متحلوش أي امتحان تجريبي أيا كانت إيه المادة، اظهروا للوزير إن السيستم واقع، أو إن الأسئلة صعبة محدش عرف يحلها»، ويؤكد لهم هذا الشخص أن ذلك الموقف تكرر خلال العام الدراسي الماضي ولا يريد أن يكرروه، مضيفًا: «متغلطوش الغلطة بتاعتنا السنة اللي فاتت لما حلينا كلنا في جروبات للغش، وللأسف الامتحانات النهائية جت أصعب، فنصيحة متحلوش أو حلوا بإجابات غلط».

وانتشر مقطع صوتي آخر لفتاة تدعي أنها طالبة في الصف الأول الثانوي، وأنها تنصح زملاءها الطلاب حتى تأتي الامتحانات النهائية سهلة، قائلة: «محدش يفرح إنه بيحل كويس في الامتحانات دي، لأن السنة اللي فاتت العيال راحت للمدرسين وحلوا معاهم الامتحانات التجريبية وقفلوها، وفي الآخر الموجهين قرروا إن الامتحانات النهائية تيجي صعبة لأن الامتحانات التجريبية كانت سهلة وكله حلها»، ونصحت الطالبة باقي زملائها في باقي المقطع الصوتي بعدم حل الاختبارات والاكتفاء بمعرفة شكل الأسئلة، متابعة: «أهم حاجة إننا نشوف شكل الأسئلة ونحلها في دماغنا ومحدش يحل حاجة على التابلت، والكلام ده عرفته من طلاب أكبر مني ومن الموجهين اللي بيحطوا الامتحانات».

تعليق وزير التربية والتعليم على الرسائل

وصف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الوضع القائم بأنه معركة الوعي، وأن هناك حربا شرسة في مواجهة العلم، وأكد «شوقي» أن الوزارة رصدت بالفعل عددًا من الرسائل الصوتية التحريضية، والتي تنتشر بين صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«واتس آب» في نفس الوقت من كل عام.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته على «فيس بوك» أن الغرض من تلك الرسائل تضليل الطلاب وإثارة البلبلة والمخاوف بينهم، وأن البعض يتداول مثل تلك الرسائل دون التأكد من مصدرها، وأن الوزارة ترصدها وتحذر منها.

وأشار وزير التربية والتعليم أنه يتم بناء جميع امتحانات مرحلة الثانوية من خلال بنوك الأسئلة المركزية والتي يقوم بوضعها أساتذة من المركز القومي للامتحانات والتقييم، ولا دخل نهائيًا للموجهين أو المعلمين بوضعها.