«قومي المرأة» بدمياط يطلق حملة «اتكلمي احنا معاكي» بحضور 47 رائدة ريفية

عقد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، حملة بعنوان «اتكلمي.. إحنا معاكي»، التي شملت ندوة توعوية للرئدات الريفية والجمعيات الأهلية.

بدأت الندوة بكلمة مقرر فرع المجلس مروة نبيل، التي تحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في مناهضة العنف، من خلال التطرق لتعريف العنف وأنواعه وصوره وآليات مواجهته.

وتحدث أشرف سليم، مدير إدارة التنمية والخدمة العامة، ممثل عن مديرية التضامن، مشيرا إلى الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للمرأة، من «تكافل وكرامة» ومشروعات تنمية المرأة، والخدمات الجمعيات الأهلية، ومكاتب الاستشارات الأسرية، والأسر المنتجة والدفاع الاجتماعي.

وتحدثت آمال عبد الجليل، مقرر مناوب، عن اليوم العالمي للعنف ورمزية اللون البرتقالي.

ثم تناولت بسمة رزق، محام مكتب الشكاوى بدمياط، أهمية حصول المرأة على حقوقها وحريتها، وما أقره الدستور من حقوق للمرأة، تكفل لها المساواة وتقلد المناصب، كما تحدثت عن القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة ودور مكتب الشكاوى وآليات تنفيذ ذلك.

ثم تطرق إيهاب طلعت، محام المكتب بالمركزي، على مدى سرية بيانات الشكاوى، وكيفية استقبال الشكاوى بالطرق المختلفة، ثم تحدثت عبير الخولي، محامية متطوعة بشبكة المحامين، عن دور المحامين المتطوعين، وكيفية توليهم للقضايا ومتابعاتها.

كما تم النقاش حول قضايا الوصاية للأعمام، والنفقات للأطفال، من الجد والأعمام، وخطف الأطفال والتسول، ومعاشات الأحفاد من الجدة.

حضر الندوة 47 رائدة ريفية، وممثلي جمعيات أهلية ومنها: معية تنظيم الأسرة، الجمعية المصرية العامة لحماية الأطفال، جمعية الهلال الأحمر، مركز زيتونة لحقوق المرأة، جمعية تكامل، جمعية خير دمياط، بحضور أعضاء المجلس، وموظفين الفرع.