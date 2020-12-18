9 مليارات جنيه أرباح مذيعي «الإرهابية» على يوتيوب.. و"مطر" الأعلى (مستندات)

كشف موقع «Social blade» عن تقاضي مذيعي قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تبث من «تركيا» أكثر من 9 مليارات جنيه في العام الواحد، كأرباح عن نسب المشاهدات التي تحققها فيديوهات الكذب والشائعات على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، بخلاف مرتباتهم السنوية التي يتقاضونها والتي كشفت خفاياها في الآونة الأخيرة مستندات سرية مُسربة.

«الفلوس الحرام».. "مكملين" تربح 9 مليارات جنيه في العام

وبحسب الموقع فإن قناة «مكملين» التي تبث من تركيا، بهدف ضرب الاستقرار في مصر، ودعم تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، يملكها القيادي الإخواني أيمن نور مقابل تنفيذ أجندات خارجية.

وكشف الموقع عن أرباح القناة خلال عام التي بلغت 9 مليارات و192 ألف جنيه خلال عام.

المذيع الشاذ.. يربح أكثر من 15 مليون جنيه في العام

وكشف الموقع عن الأرباح التي يحققها الهارب الإخواني معتز مطر، المذيع بقناة الشرق الإخوانية، التي تبث من تركيا، والتي بلغت 15 مليونا و288 ألف جنيه في السنة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة واقعة للإخواني معتز مطر إذ طلب من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتصور الشاب حينها أنّ اللقاء بشأن أمور في العمل، لكنه فوجئ بالإعلامي يطلب منه «حاجات مش كويسة» على حد روايته.

عبدالله الشريف "عنتيل جماعة الإخوان" يربح أكثر من 9 ملايين في العام

«عنتيل الدوحة» الاسم الذي أطلقه عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بعد التسريبات الجنسية التي انتشرت له في الفترة الماضية، وهو أحد إعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية والذي يبث برنامجه الخاص من داخل قطر.

وكشف الموقع عن الأجر الذي يتلقاه الهارب عبدالله الشريف، والذي يبلغ 9 ملايين و360 ألف جنيه.

«نبطشي الجماعة» يربح أكثر من 5 ملايين جنيه خلال العام

كشف الموقع أن الأجر الذي يتقاضاه المذيع الهارب محمد ناصر، الذي يعمل في قناة مكملين الإرهابية التي تبث من داخل تركيا، بلغ أكثر من 5 ملايين جنيه خلال العام.

ويجهل الكثيرون أنّ الإعلامي الهارب محمد ناصر، بدأ حياته بالفشل في الثانوية العامة حتى التحاقه بالصدفة بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، ليمارس بعدها مهنة نبطشي الأفراح قبل ظهوره على قنوات الإخوان.

«مهرج الجماعة».. الموقع يرفض إظهار مكاسب "زوبع"

"زوبع" بعد عام 2011 ظهرت هويته الإعلامية، واختار لنفسه أن يؤدي دور المهرج، الذي لا يفقه أي شيء سوى الكذب والتضليل والخيانة كمعظم قيادات الجماعة الإرهابية، على حساب مصر وشعبها، في مقابل أن يتقاضى آلاف الدولارات شهريًا.

ورفض موقع «Social blade»، إظهار البيانات الخاصة به ولكن بحسب مصادر فهي أكثر من 5 ملايين جنيه خلال العام.

«خدّام الجماعة».. يربح أكثر من 3 ملايين جنيه خلال العام

الإخواني عماد البحيري، عمل مُدرسًا في محافظة الفيوم، ثم سافر إلى القاهرة لإعطاء الدروس الخصوصية، وهناك دخل بالصدفة مجال الصحافة، وعمل مدير تحرير برنامج «محطة مصر» الذي قدمه الهارب معتز مطر على قناة «مودرن» خلال عامي 2010 و2011، ثم الهروب إلى تركيا مع زوجته، وذلك بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكشف الموقع عن أرباح المذيع الهارب التي بلغت 3 ملايين و825 ألف جنيه.

الممثل الفاشل.. يربح 3 ملايين جنيه في العام

الممثل الفاشل هشام عبدالله، أحد الذين استجابوا للإغراءات المالية الإخوانية للعمل في قنوات الجماعة الإرهابية، ولكن سريعًا ما أطاحوا به من قناة «الشرق»، بسبب مستواه الإعلامي السيئ.

وكشف الموقع عن أرباح الممثل الفاشل التي بلغت 3 ملايين و300 ألف جنيه خلال عام.

المقاول الهارب يربح أكثر من 6 ملايين جنيه خلال العام

محمد علي، أحد رجال الأعمال الفاشلين، الذي قرر الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ليلقي أكاذبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من محاولة يائسة لهدم الدولة المصرية.

وكشف الموقع عن أرباح رجل الأعمال الفاشل التي بلغت 6 ملايين و518 ألفًا.

"جو شو" يربح أكثر من 6 ملايين جنيه خلال العام

يوسف حسين، مقدم البرامج الهارب الذي قرر الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية بعد هروبه من مصر، ثم حاولت الجماعة تلميعه، في محاولة فاشلة لخداع الشعب المصري.

وكشف الموقع عن أرباح الهارب يوسف حسين التي بلغت 6 ملايين و75 ألف جنيه خلال العام.

فيروز حليم تربح 2 مليون جنيه خلال عام

فيروز حليم وهي شخصية لا تملك أي مؤهلات إعلامية لظهورها على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنها قامت بالزواج العرفي من الهارب رئيس قنوات الشرق أيمن نور لتظهر على قناة الشرق الإرهابية.

وكشف الموقع عن أرباح فيروز، التي بلغت 2 مليون جنيه خلال عام.