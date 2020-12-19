طلاب يتداولون الإجابات.. حقيقة تسريب امتحان الفيزياء لأولى ثانوي

تداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي إجابات امتحان مادة الفيزياء ضمن امتحانات اليوم الرابع من الاختبارات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونشر بعض الطلاب إجابات أسئلة الامتحان على صفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مع شرح الإجابات بالتفصيل من خلال مقاطع فيديو نشرها البعض على موقع الفيديوهات المعروف «يوتيوب».

تداول إجابات وليس تسريبا

لا يعني تداول بعض من الطلاب إجابات أسئلة امتحان الفيزياء أنه تم تسريبه، لأنه امتحان تجريبي وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب فرصة أدائه من أي مكان سواء بالمنزل أو المدرسة أو أي مكان آخر، كما أنه بنظام الكتاب المفتوح «open book» أي يفتح الطلاب الكتاب المدرسي أثناء حل الاختبارات، أما معنى «تسريب الامتحان» أن يكون الاختبار نهائيا وليس تجريبيا ويخوضه الطلاب داخل المدرسة فقط، ثم يتم نشر أسئلته بالكامل قبل الموعد المحدد للامتحان.

«شوقي»: لا معنى لتسريب الامتحان لأنه بدون درجات

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال تعليقًا على تسريب الاختبارات التدريبية، إن البعض يُحاول ترويج فكرة ترسيبها، وأنه امتحان تجريبي بدون مراقبة ويمكن للطالب دخول الامتحان من 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ومسموح للطالب أداؤه من المنزل، وهدفه هو تجربة كل من أجهزة التابلت والأسئلة.

وأضاف «شوقي» أنه لا معنى إطلاقًا لتسريب الامتحان لأنه بدون درجات، وأن الاختبارات التدريبية مجرد نموذج استرشادي وبالتالي لا يجوز استعمال كلمة «تسريب» بشكل نهائي، وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بسبب ذلك سيتم امتحان الطلاب في الاختبارات النهائية بنماذج امتحانية مختلفة ولكنها متكافئة في مستوى الصعوبة.

ومن الجدير بالذكر أن بعض طلاب الصف الأول الثانوي تداولوا إجابات الامتحانات التجريبية في الأيام الثلاثة الأولى، على الرغم من أنه امتحان تجريبي وبدون درجات.