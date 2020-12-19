تجنبا للإصابة بكورونا.. أبرز 7 وظائف تناسب السيدات للعمل من المنزل

بالتزامن مع اتجاه الحكومة لتطبيق القرار المعني بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن عدد من الوظائف للسيدات والفتيات للعمل من المنزل.

ولذا، تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة للسيدات والفتيات للعمل من المنزل في التقرير التالي.

معلمة لغة إنجليزية

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه.

كاتبة محتوى

اسم الشركة: اف بي اي نتوركس.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 1500 - 3000 جنيه.

مصممة جرافيك

اسم الشركة: جرين فارمسي.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة - ‎سنتان خبرة.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

مهندسة مكتب فني

اسم الشركة: جروث للإنشاءات.

مقر العمل: المنيل - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 6 - 10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه.

تلي سيلز

اسم الشركة: فولسبيد للتجارة والتوريدات.

مقر العمل: العجوزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

أساسيات الوظيفة: تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة حركية خفيفة، واستخدام العكاز.

مسؤولة تسويق الكتروني

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: البساتين - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

رسامة أوعية ضغط ومبادلات حرارية

اسم الشركة: مرحب للحلول الهندسية والاستشارات والتدريب.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: 3 - 15 سنة خبرة.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة حركية خفيفة، كاستخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف، وإعاقة سمعية - صمم.

الراتب الأساسي: 2000 - 8000 جنيه.