خطوات تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية لاستمارة الامتحانات إلكترونيا

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد النهائي لتسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف المدارس بجميع مدارس الجمهورية لاستمارة دخول الامتحانات بشكل إلكتروني هو يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الحالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أتاحت التسجيل الإلكتروني لاستمارة الالتحاق بالامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 من الشهر الجاري، بعد أن كان طلاب الصف الثالث الإعدادي يحررون الاستمارات بخط اليد خلال السنوات الدراسية الماضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك خطوات يجب على الطالب أن يُنفذها من أجل تحرير الاستمارة إلكترونيًا، وأولها أن يكون لديه البريد الإلكتروني الرسمي، والذي يُمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الموحد وهو office365.emis.gov.eg.

وأكد المصدر، أن الخطوة الثانية هي أن يقوم الطالب بالدخول إلى موقع تسجيل الاستمارة التابع لوزارة التربية والتعليم وهو https://moe-register.emis.gov.eg/، وأشار المصدر إلى أنه يجب الالتزام بكل التعليمات الموجودة داخل استمارة التسجيل الإلكتروني.

وتابع المصدر أنه في حالة اكتشاف الطالب لخطأ في بياناته يجب عليه الذهاب إلى المدرسة على الفور لإجراء خطوة التصحيح في قاعدة البيانات، وأكد أن بشكل نهائي سيكون التسجيل بداية من العام الدراسي الحالي عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للطلاب.

«التعليم» تشدد على سرعة تسجيل الاستمارات الإلكترونية

ومن الجدير بالذكر، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على كل المديريات التعليمية على سرعة تسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي للاستمارة الإلكترونية، حتى يمكنهم التقدم لامتحانات نصف العام، مع مراجعة بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضحت أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم عقدها يوم 23 من الشهر القادم، على أن تنتهي الامتحانات يوم 5 فبراير 2021، ومن المقرر بداية إجازة منتصف العام الدراسي يوم 6 فبراير المُقبل.