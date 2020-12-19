 جهود «الداخلية» في أسبوع: أبرزها ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ5.9 مليار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 354 متهمًا، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح ناري – 51 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 18 قطعة سلاح أبيض).

ضبط 30 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ 3229 حكم قضائي متنوع.

ضبط 350 قضية متنوعة أخرى.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع 3 عناصر إجرامية، وضبط 68 عنصر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – البحيرة - الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – المنيا – أسيوط – سوهاج) بإجمالي مضبوطات 51 قطعة سلاح ناري.

وبمجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 876 قطعة سلاح ناري، ضبط ورشتي لتصنيع الأسلحة النارية.

وجرى ضبط 18 تشكيلا عصابيًا، تنفيذ 433087 حكما قضائيا، 8468 قضية تموينية متنوعة، 155 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 27223 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 3675105 جنيه، و20 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 196589 لترا لبيعها في السوق السوداء.

وضبط 8293 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 841,603 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 266 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 276,527 طن، وكذا ضبط 126 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 42,432 طن.

ضبط 80040 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 56374430 جنيه.

كذلك تمّ ضبط 1873 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة واحتيال وإتجار غير مشروع في النقد بقيمة 5 مليارات و900 مليون و406 آلاف و500 جنيه.

وتم ضبط 2378 قضية متنوعة، 149 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، و733 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا:

- ضبط 6437 قضية تموينية متنوعة.

- ضبط 1047 قضية مقاهي مخالفة.

- غلق 3372 محلًا مخالف لمواعيد الغلق.

فى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تمّ ضبط 36284 سائق نقل جماعي.

كما تمّ ضبط 1575 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1659 متهما.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا بإجمالي 7 متهمين بمضبوطات بلغت أكثر من نصف طن خردة ومسابك، مع ضبط 226240 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 46071 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5864 موقف عشوائي.

فيما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن: المرور على 187 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة لـ2022 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 68 سائق منهم، فحص 1576 مركبة تبين مخالفة 106 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، إجراء تحليل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة لـ4319 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 463 سائقا منهم.

وبمجال أمن الموانئ، ضبط 18 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا 47 قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب).

أما مجال الأمن السياحي، ضبط 2293 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).