«البترول»: حققنا أعلى معدل إنتاج نفطي بسبب الإصلاح الاقتصادي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن المهندس طارق الملا، وزير البترول، استعرض اليوم أهم النتائج التي تحققت في القطاع خلال الفترة الماضية.

وأكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية الوزارة؛ أدت إلى الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، التي عانت منها صناعة البترول العالمية بوجه عام، وهو ما أدى لتحقيق أعلى معدل إنتاج ووصل إلى نحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا كان الأعلى في تاريخ مصر.

حقننا نتائج طيبة أبرزها الاكتفاء الذاتي

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن مصر استطاعت زيادة إنتاجها بصورة كبيرة جدًا من الغاز الطبيعي، وهو ما تحقق بفضل الله ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين على قطاع البترول، إذ جرى تحقيق نتائج إيجابية طيبة للغاية وعدد من الاكتشافات كان على رأسها حقل ظهر واكتشافات أخرى ما أدى إلى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في عام 2018.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على 3 مشروعات للتكرير في محافظتي أسيوط، والإسكندرية وتبلغ استثماراتها أكثر من 7 مليارات دولار.

وأضاف، «نعمل وفق استراتيجية ونتعاون مع الشركات العالمية ومؤسسات التمويل، إذ أنها تأكدت أن الاستثمارات فيها آمنة، وأنها تستطيع إخراج استثماراتها من مصر في أي شيء واحد دون منع».