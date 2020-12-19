المهن الموسيقية تطمئن الجمهور على صحة «الكينج»: إجهاد بدني

طمأنت نقابة المهن الموسيقية، جمهور الفنان الكبير محمد منير على حالته الصحية، وأكدت من خلال بيان صادر عنها بأن «الكينج» يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله وليس في المستشفى، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.

وأوضحت المهن الموسيقية، أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع «منير» للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدة أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد، حيث أوصاه الأطباء بالراحة فقط.

ومن المنتظر عودة «الكينج» خلال الساعات المقبلة لاستئناف عمله مرة أخرى ووضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان «باب الجمال»، المقرر طرحه الأسبوع المقبل.

وكان تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية خلال الأيام الماضية والتي نقل على اثرها لاحدى مستشفيات مدينة 6 اكتوبر بدون أن يتم اعلان تفاصيل تلك الازمة الصحية لوسائل الاعلام، كما تكتمت أسرة «الكينج» بشكل كبير عن تفاصيل الأزمة، رافضين الإفصاح عنها.

يذكر أنه على مدار العام الماضي، عاش الفنان محمد منير أزمة نفسية بعد وفاة مدير أعماله وزوج شيقته محمود أبا يزيد، حيث كان هو الشخص الوحيد الذي أفنى عمره من أجل خدمة وإنجاح «الكينج» طيلة السنوات الأربعين التي شهدت التوهج الفني.