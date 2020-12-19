محمد صبحي: لا أحتفل بمسيرتي.. لكن أكرم كل من شاركوني فيها

علق الفنان الكبير محمد صبحي على الاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرته الفنية، مؤكدًا أنه لا يحتفل بمسيرته، لكن غيره يحتفل بها، وأنه استهدف من الاحتفال الذي أقامه تكريم كل من شاركوه فيها، حتى أولئك الذين شاركوا أمامه في مشهد واحد فقط من أعماله، مثل الفنانة القديرة سوسن بدر، مشددًا على أنه لا يوجد فنان، مخرج، منتج، مهندس ديكور، أو موسيقي صنع مسيرته بمفرده، لأن الفنانين عبارة عن مجموعة من المبدعين يصنعون عملًا فنيًا كل منهم يساهم فيه بقدر.

سوسن بدر عملت معي 5 دقائق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، عبر شاشة «الحدث اليوم»: «سوسن بدر جسدت معي مسلسلًا لمدة 5 دقائق، جات لي جري عشان تعمل المشهد ده، وكل من عملت معهم يربطني بهم الاحترام والانضباط والالتزام، فقد كنت فخورًا وأنا أقدم 106 من الأشخاص الذين عملوا معي، وذلك من إجمالي نحو 264 شخصًا لم أستطع تكريمهم كلهم في يوم واحد».

كنت سعيدا بمقابلة أبناء المكرمين الراحلين

وتابع صبحي، أنه كان سعيدًا للغاية بكونه قابل أبناء الراحلين لاستلام جوائز آبائهم أو إخوانهم: «الحكومة لا تستطيع أن تنجز أي شيء دون الشعب، والشعب هو كل من كان موجودًا في الوطن، ويجب علينا جميعًا أن نتجه صوب بناء الإنسان».

وأردف، أنه من الخطأ فهم أن يكون الصفر أقل وحدة رقمية، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الصفر أقوى كثيرًا من رقم 1، فعندما يضاف إليه سوف يصبح الواحد «عشرة»: «الصفر لما يبقى شمال مش هيعمل حاجة، والواحد من غير الصفر مش هيعمل حاجة، ودعونا نتذكر أن أكثر لعبة اتفق عليها المصريون هي كرة القدم، فهم لا يشجعون الألعاب الفردية، ولو كانت الكرة فيها انتهازية وأنانية لن تحقق أي نجاح»، معربًا عن تمنيه أن يعي كل فنان ومبدع أنه لن يحقق أي نجاح بمفرده.