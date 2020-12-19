وزير التعليم يعلن بدء إرسال نتائج امتحانات الـ«EST» للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بدء إرسال نتائج الطلاب الذين أدوا امتحانات الـ EST يومي 4 و 5 ديسمبر على البريد الإلكتروني للطلاب، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «شوقي»: «يسعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعلن بدء إرسال نتائج الطلاب اللذين أدوا امتحانات ال EST يومي 4، 5 ديسمبر الماضي على البريد الالكتروني للطلاب، خالص تمنيات الوزارة بدوام التوفيق والنجاح لأبنائنا من طلاب الدبلومة الامريكية».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إطلاق الدورة الأولى من امتحان EST لطلبة الدبلومة الأمريكية في سبتمبر الماضي، وEST امتحان إلكتروني جرى إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم، وصمم تحديدًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان SAT وACT لتقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات SAT.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح لـ«الوطن»، بأنّه لا يوجد لدى الوزارة أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وجرى وضع سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات تؤثر على سير العام الدراسي الجديد، موضحًا أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أزمات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّه لا توجد أي إجازات بالمدارس حال سقوط أمطار وتقلبات جوية في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحا أنّه لا يعتقد أنّ الوضع يسمح بإعطاء إجازة للتلاميذ، وأنّه لا يعلم حقيقة ما يتردد عن حدوث تقلبات جوية وتساقط أمطار بغزارة خلال الأيام المقبلة، من الثلاثاء وحتى الخميس.