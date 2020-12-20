توقيع اتفاقيات تجارية مشتركة بين «أورنج مصر» والمصرية للاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع الشركة المصرية للاتصالات، وشركة أورنج مصر، عددًا من الاتفاقيات التجارية، بهدف دعم وتنمية الأعمال بين الشركتين، وبما يخدم سوق الاتصالات المصري بشكل عام، وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر.

شمل ذلك، توقيع تعديل لاتفاقية الترابط بين الهاتف الثابت والهاتف المحمول، بالإضافة الى توقيع ملحق يمتد حتى عام 2022، كجزء من الاتفاقيات المنظمة لخدمات الاتصالات الدولية الحالية بين الشركتين، بهدف الوصول لشروط أفضل على المستوى التجاري، ومستوى جودة الخدمة المقدمة.

كما وقعت الشركتان، اتفاقية أخرى يتم بمقتضاها حسم بعض النزاعات التجارية بين الطرفين، مع تطوير آليات التعاون المشترك لتجنب حدوث مثل تلك العقبات مستقبلا.

تأتي تلك الخطوات، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين الشركتين، لتقديم أفضل الخدمات لسوق الاتصالات المصري.

وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلًا: «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات مع شركة أورنچ مصر، والتي تبرهن على سعينا الدائم تجاه تمكين شركائنا من تقديم أفضل الخدمات لقطاع الاتصالات المصري ككل» مضيفًا «أن هذه الاتفاقيات تعمل على تنظيم العلاقات التجارية مع شركة أورنچ مصر، وتنمية التعاون التجاري بين الشركتين»

من جانبه أعرب المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، عن امتنانه بتوقيع هذه الاتفاقيات قائلا: «إن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز علاقتنا طويلة الأمد مع المصرية للاتصالات، كشريك استراتيجي كما يساعدنا من ناحية أخرى، على مواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائنا».