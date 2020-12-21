تعقيم وتطهير الدواوين والوحدات الصحية والمواقف بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار جهود المراكز والمدن والأحياء في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية تنفيذا للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت رئاسة مركز ومدينة زفتى، بإشراف هشام أبو المكارم، رئيس المركز والمدينة، بتطهير موقف السيارات بقرية حانوت، وكذلك الوحدة الصحية بالقرية، كما تم تعقيم مواقف طنطا والمحلة والقاهرة التابعين للمركز والمدينة.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بتطهير مباني ديوان الوحدة المحلية ورش وتطهير موقف السيارات، ورش وتطهير المبني الإداري للوحدة المحلية بميت حواي والمصالح الحكومية بها، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتلك الأماكن.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود، بتطهير وتعقيم جراج الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وكذلك المواقف العمومية لنقل الركاب بنطاق المركز وموقف السرفيس الداخلي بالمدينة.

يذكر أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة على مدار اليوم بنطاق المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تمت صباح اليوم أعمال التطهير بمركز طنطا، حي أول طنطا، حي ثان طنطا ومركز ومدينة بسيون.

في وقت سابق، أعلن الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، عن تخصيص مبنى المستشفى العام بالكامل بقدرته الاستيعابية الكاملة لمرضي فيروس كورونا كمبنى حجر صحي مع الأخد في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مع استمرار تقديم الخدمة العلاجية بمبنى مستشفى الجراحات كطوارئ لكل من قسم العظام والنساء والتوليد والجراحة.

وأضاف قوزع، أنه تم اعتماد خريطة جديدة بأماكن الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفى، في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وشدد على الإبقاء على تقديم الخدمة العلاجية لكل من مرضي الكلى الصناعي، ووحدة المبتسرين، ووحدة الحروق، وتخصيص مسارات منفصلة لكل منهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكل قسم، وتحديثها باستمرار بما يتناسب مع الواضع القائم.

يذكر أن مستشفى كفر الزيات العام ومستشفى جراحات اليوم الواحد تم تحويلهما بالكامل إلى عزل لحالات كورونا خلال الموجه الأولى فى شهر أبريل الماضي، وتم توزيع جميع الخدمات الصحية والغسيل الكلوي بالمستشفى على الوحدات الصحية ومستشفى إبيار المركزي.