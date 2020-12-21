افتتاح فعاليات مهرجان ألوان بشرم الشيخ بحضور 500 شخصية عامة

افتتح مساء اليوم مهرجان ألوان الدولي في دورته السابعة علي أرض السلام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد من الدول العربية وحضور أكثر من 500 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية بمشاركة عددا من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والأفريقية ورجال المال والأعمال والفنانة إيناس عز الدين والفنانة منال سلامة التى قامت بتقديم المؤتمر والفنان التشكيلى خالد زين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

فى بداية المؤتمر رحب أشرف إبراهيم رئيس المهرجان بالمشاركين فى ملتقى الدهانات الدولي هذا العام، موجها الشكر للجميع ومعلنا خلال كلمته التى ألقاها عن الصعوبات والتحديات التى واجهت المهرجان فى دورته الاستثنائية هذا العام فى ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وتأثيرها على الاقتصاد العربي والعالمي وخاصة قطاع السياحة فى الوقت التى جاءت هذه الجائحة على قطاعات أخرى بالإيجاب مثل قطاع المنظفات والمطهرات وغيرها.

وأضاف: على الرغم من تلك الصعوبات كان هناك تحدي كبير من رجال المال والأعمال لإقامة المؤتمر لدعم صناعة الدهانات وضرورة إيجاد فرص استثمارية ودراسة أنشطة أخرى بديلة في مجال الدهانات المصرية والتى تعد من أجود الأنواع في العالم بعدما زاد حجم الانتاج المحلي في سوق الدهانات خلال السنوات الماضية و يتم تصديرها بالكامل للخارج إلى دولة ليبيا وذلك نتيجة الاتفاقية التى تمت مع غرفة التجارة والصناعة الليبية خلال فعاليات المهرجان فى دورته السابقة.

وأشار إلى أن كل دورة من دورات المهرجان تشهد تطورا جديدا وشراكات من شأنها دعم الصناعة والسياحة المصرية حيث تم إنشاء أول سوق إلكترونى لقطاع الدهانات على محرك البحث جوجل وكذلك تم تصميم أبلكيشن دليل ألوان يضم أرقام تليفونات وعناوين المحلات والشركات لخدمة التجار عن طريق الإنترنت «الأون لاين».

واكد العراقى مثنى عبد الستار المشهداني فى كلمته على أهمية دعم الصناعة والسياحة العربية من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات والمعارض والتى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطنى عالميا ولاسيما وأننا نمتلك الكوادر البشرية من شبابنا وإدارة قوية نستطيع أن نواجه بها التحديات والصعوبات التى تفرضها علينا التطورات والتحولات التى يشهدها العالم حاليا بعد جائحة كورونا.

وشدد المثنى على أهمية مواكبة التطورات العلمية والأساليب الإدارية الحديثة لتحسين الجودة التى تتيح للشركات الزيادة فى الإنتاج والقدرة التنافسية العالمية، حيث يعتبر قطاع الدهانات أحد أهم الركائز الأساسية والداعمة للاقتصاد وهذا ما جعل القيادة السياسية والدول تضعه ضمن أهم أولوياتها خلال الفترة المقبلة لتوفيره فرص عمل حقيقية للشباب وتحقيق تنمية ذات تأثير طويل الأمد مما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.