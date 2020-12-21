أستاذ أمراض صدرية: 25% من مصابي كورونا لا يشعرون بارتفاع درجة حرارتهم

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، بجامعة عين شمس، إن هناك زيادات واضحة في إصابات كورونا في مصر وفي العالم كله، والحالات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة، وأيضا يتواجد حالات شديدة وحرجة، وهؤلاء الناس إن لم يتم التعامل معها في البداية بشكل صحيح، يؤدي إلى مشاكل ومضاعفات خطيرة في جسم الإنسان، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن خوف الناس يُترجم إلى تصرفات من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بدلا من أن يكون الخوف مجرد إحساس فقط لا غير، لافتا إلى أن بعض المواطنين، ينكرون إصابته بكورونا لعدم شعوره بارتفاع في درجات الحرارة، على الرغم من أن 25% من المصابين بكورونا، لا يشعرون بارتفاع في درجات الحرارة.

أستاذ أمراض صدرية: يجب أن يغير المواطنون سلوكهم

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه يجب على المواطنين أن يغيروا من سلوكهم من خلال الابتعاد عن الحفلات، وأعياد الميلاد والتجمعات الكبيرة وكل ذلك، في ظل الزيادات الواضحة في إصابات كورونا في مصر، «لازم نلتزم بالحاجات دي بجانب الإجراءات الاحترازية، الكل شايف الزيادات».

وتابع: أن وزارة الصحة تأخذ إجراءات استباقية من أجل العمل على توفير كل سبل العلاج من أجل مصابي كورونا، لافتًا إلى أن تحويل مستشفى طبيعي إلى مستشفى عزل أمر صعب على المستشفيات، لكنه مجهود كبير من قبل وزارة الصحة لحماية المصريين واستقبال أكبر قدر ممكن من المصابين بكورونا في ظل الزيادة الواضحة في الإصابات.

وأردف أن أعراض كورونا كما هي ولكن فقدان الشم والتذوق زاد بشكل كبير لدى العديد من المصريين، موضحًا أن بعض المواطنين حينما يشعر بأن هناك فقدانا في التذوق والشم يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة، وهناك البعض يستخف بالأمر.