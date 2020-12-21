حزن في دسوق لوفاة 3 أصدقاء في حادث: زينة شباب المدينة

خيم الحزن على مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بعد وفاة 3 شباب من المدينة، إثر انقلاب سيارة أحدهم على طريق «دسوق- دمنهور».

وعبر أهالى المدينة على موقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم على الثلاثة «أحمد ومحمد وزياد»، مؤكدين أنهم كانوا «زينة الشباب»، داعين لهم بالرحمة والمغفرة.

ونعى المدونون في مجموعات على موقع التواصل «فيسبوك» الشباب الثلاثة، حيث قال أحدهم يدعى مصطفى حمزة: «3 شباب زينة شباب دسوق.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما قال محمد حسن «ننعي بكل الحزن والأسى نجل العقيد عمرو الخولي ونسأل الله العلي القدير أن يلهم أسرته الصبر».

وتفاعل حسام المحلاوي قائلا «يوم حزين لدسوق، نعزي أنفسنا في شهداء دسوق"، أما إسماعيل منصور فقال «دسوق تبكي أبناءها.. يوم حزين في حياة دسوق ولا حول ولا قوة الا بالله»، وكتب محمد عبد الراضي «في ذمة الله خيرة شباب دسوق.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم الجنة»

وشهد طريق «دسوق- دمنهور» حادثا أليما مساء اليوم الاثنين، أسفر عن وفاة 3 أصدقاء إثر انقلاب سيارتهم، أمام محجر الزواوي بطريق «دسوق- دمنهور»، وجرى نقل جثثهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي.

وقالت مصادر إن الضحايا هم: أحمد محمد عبد السلام، 18 عاما، وزياد عمرو الخولي، 18 عاما، ونجل المرشح السابق لعضوية مجلس النواب العقيد عمرو الخولي، ومحمد عصام سعد، 18 عاما، وجميعهم مقيمون بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وفي وقت سابق من مساء اليوم استقبل مستشفى إدكو المركزي في محافظة البحيرة، 6 مصابين من قوة الشرطة في الحادث المذكور بالطريق المشار إليه، بينهم ضابط برتبة رائد ومساعد شرطة وأمينا شرطة.

وأسفر الحادث عن إصابة ضابط، برتبة رائد، و5 شرطيين آخرين، بينهم مساعد وأمينا شرطة، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة على الطريق الدولي الساحلي، بدائرة مركز شرطة إدكو في محافظة البحيرة.

وقالت مصادر طبية بمستشفى إدكو المركزي، إن إصابات الشرطيين خفيفة، ما بين سحجات وكدمات وجروح، وجرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.