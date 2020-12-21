هاشم: نسبة زيادة المصابين بسلالة كورونا الجديدة كبيرة ولكن مش 70%

أكد الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والتي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا، بالفعل تسببت في زيادة عدد المصابين هناك، ولكن ليس بنسبة 70% كما قيل: «هو عدد الإصابات زاد وقالوا بنسبة 70%، ولكن هذا غير دقيق، لأن مفيش تجربة معملية اتعملت، ومنقدريش نعمل تجارب على البشر»، وحتى نتأكد أن تلك السلالة تسبب في هذه النسبة من الزيادة، يجب عمل تجارب على الحيوانات ونقارن بين عدد الإصابات بالسلالة القديمة والحديثة.

اللقاحات ما زالت فعالة

وأضاف «هاشم»، خلال لقائه عبر «Skype»، مع برنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على فضائية «extra news»، حتى الآن مازالت اللقاحات التي تم إيجازها لمواجهة السلالة القديمة لكورونا، فعالة ومن الممكن استخدامها لمواجهة السلالة الجديدة من كوورنا.

اللقاح الصيني

وأوضح أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، أن اللقاح الصيني الذي ستستعمله مصر، معد لاستخدام لأكثر من سلالة من الفيروس، لافتا «عشان نبقى واضحين، اللقاح الصيني اللي بنستعمله فيه اكثر من سلالة»، مشيرا إلى أن كل سلالات الفيروس التي تظهر في مصر، ترسل إلى الخارج لدراستها وتحليلها».

الإجراءات الاحترازية

وأردف أنه حتى الآن ورغم اكتشاف سلالات جديدة، مازال حتى الآن فرصة انتقال الفيروس في الهواء الطلق ضعيفة جدا، ولكن في الأماكن المغلقة فرصة انتشار الفيروس مرتفعة للغاية، ولهذا يجب أن نواصل إجرائتنا الاحترازية، في الفترة المقبلة من ارتداء للكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون.

حظر

وأكمل: كما يجب على الدولة أن تتجنب دخول السلالة الجديدة إلى مصر، لأن نسبة أنتشارها كبيرة مقارنة بالسلالة القديمة، ويجب أن يكون هناك حظر على أي مواطن قادم من بريطانيا التي انتشرت بها السلالة، إلى مصر.