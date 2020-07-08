أستاذ مكروبيولوجيا: كورونا سيتغير بعنف بعد 10 سنوات على الأقل

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ المكروبيولوجيا بكلية الصيدلة، إنّ أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية طبيعية ومتوقعة، لافتا إلى أنّ الصين أنتجت لقاح "سينوفاك" ضد الفيروس بكميات تجارية، وبدأت تطعيم أفراد الجيش، موضحا أنّ الصين حضرت اللقاح بطريقة كلاسيكية أي لم تدخل في التقنيات الحديثة.

وأضاف هاشم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يحضران لقاحهما بتقنيات حديثة جدا ومازالوا في التجارب السريرية، موضحا أنّ أمراض الجهاز التنفسي تأتي عن طريق دخول الفيروسات بالرئة، وهناك نوعان من الأجسام المضادة، الأول عن طريق الدم، والثاني تخرج عن طريق إفرازات الجسم بالغشاء المخاطي للرئة، وعمره قصير عكس النوع الأول.

وأوضح أنّ فيروس كورونا أو الإنفلونزا لا يدخلان في الدم وإذا دخل يكون نادرا 1 من المليون من البشر، وبالتالي يكون التعويل على الأجسام المضادة التي تخرج بالأغشية المخاضية عن طريق الرئة، مشيرا إلى أنّ فيروس الإنفلونزا أو أي فيروس RNA تاريخيا يجري نوعان من التغير، طفيف وعنيف، وما يحدث مع كورونا حاليا هو تغير طفيف، أما التغيير العنيف فلن يحدث إلا بعد 10 سنوات على الأقل.